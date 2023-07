Mega Millions: Nenhum bilhete no sorteio de sexta-feira ganhou o jackpot de $ 560 milhões

CNN

O jackpot de $ 560 milhões da noite de sexta-feira da Mega Millions crescerá novamente depois que os grandes vencedores não forem sorteados – o primeiro de dois sorteios substanciais da loteria para terminar a semana.

Os números vencedores de Silver são 10-24-48-51-66 e Mega Ball é 15.

Quatro ingressos da Califórnia, Carolina do Norte e Carolina do Sul atingiram os cinco primeiros números e levaram para casa o prêmio de US$ 1 milhão. Loteria disse. Um bilhete da Carolina do Sul rendeu $ 2 milhões para jogar o 2x Megaplier.

Mas não se preocupe se as coisas não estiverem indo bem no gráfico. Outro vencedor é premiado no sábado: o prêmio da Powerball está avaliado em US$ 875 milhões Site da Powerball.

O prêmio da Powerball é o terceiro maior de sua história, disseram autoridades nesta semana. Um grande prêmio não foi ganho desde 19 de abril e foi “rolado” 36 vezes desde então.

Ambas as loterias tiveram sorteios Esta semana não produziu nenhum vencedor do grande prêmio. Ambos são jogados em 45 estados.

O sorteio da Powerball é às 22h59 e acontecerá no sábado.