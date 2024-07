Aplausos explodiram nas ruas de Paris na noite de domingo, depois que os resultados previram que o partido de esquerda Nova Frente Popular (NFP) derrotaria o partido de extrema-direita Reunião Nacional (RN) nas eleições parlamentares antecipadas da França.

Mais tarde, uma grande multidão reuniu-se na Place de la République, na capital, para celebrar a conquista de mais assentos no parlamento pela coligação de esquerda, entoando o popular slogan de esquerda “Os jovens estão a lixar a Frente Nacional”.

Um eleitor sai da cabine de votação em Lyon, França, domingo, 7 de julho. Laurent Cipriani/AP

O NFP é uma fusão de vários partidos, desde o partido de extrema esquerda France Unbot até aos socialistas e ecologistas mais moderados.

A coligação conquistou 182 assentos na Assembleia Nacional, tornando-se o maior grupo, mas ficou aquém dos 289 assentos necessários para uma maioria absoluta, disse o Ministério do Interior francês.

Os funcionários eleitorais começam a contar os votos em Schildheim, França. Jean-François Badias/AP

Falando a uma multidão de apoiantes extasiados perto da Praça Estalinegrado, Jean-Luc Mélenchon, o líder incendiário da Anbo francesa, disse que os resultados foram “um grande alívio para a maioria das pessoas no nosso país”.

“Nosso povo rejeitou claramente o pior cenário”, disse Mélenchon. “Uma incrível onda de mobilização cívica foi detectada!”

Jean-Luc Mélenchon, líder do Partido Sem Oposição da França e membro da Nova Frente Popular, acenou aos apoiantes em Paris depois do anúncio dos resultados parciais. Yara Nardi/Reuters

Na noite de domingo, a polícia liberou a Place de la République e disparou gás lacrimogêneo contra uma multidão, principalmente jovens.

Mas os manifestantes estavam otimistas e as fotos mostravam pessoas por toda a cidade aplaudindo e comemorando.

As pessoas reagem às previsões de resultados em Paris. Christophe Aena/AP

O clima era muito pior para os apoiadores do partido de extrema direita RN.

A atmosfera moderada no evento de campanha do RN no parque Bois de Vincennes, em Paris, despencou uma hora antes do fechamento das urnas, quando ficou claro que a coalizão de extrema direita ficaria em terceiro lugar nas pesquisas.

As pessoas se reúnem na Place de la République, em Paris, para comemorar os resultados preliminares. Geoffrey van der Hasselt/AFP/Getty Images

Depois que a previsão for anunciada, Jordan BartellaO líder do RN, de 28 anos, disse que a França mergulhou na “incerteza e instabilidade”.

Apesar de liderar após o primeiro turno de votação, o partido de extrema direita Reunião Nacional (RN) de Marine Le Pen e seus aliados conquistaram 143 assentos.

Sem nenhum partido obter a maioria, o Parlamento provavelmente ficará num impasse e dividido em três círculos eleitorais.

Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita Reunião Nacional, disse aos repórteres em Paris que os resultados parciais mostraram que o seu partido não conseguiria a maioria. Louis Delmott/AP

O forte desempenho do RN na primeira volta alimentou receios de que a França pudesse estar prestes a eleger o seu primeiro governo de extrema-direita desde o regime colaboracionista de Vichy, na Segunda Guerra Mundial.

Mas os resultados de domingo foram uma grande surpresa e mostram o desejo esmagador dos eleitores franceses de impedir que a extrema-direita tome o poder – mesmo ao custo de um parlamento suspenso.

Apoiadores do partido francês de extrema-direita Reunião Nacional reagiram em Paris após o anúncio de resultados parciais. Sarah Meissonier/Reuters

O bloco centrista do presidente Emmanuel Macron, que caiu para um triste terceiro lugar no primeiro turno de votação do último domingo, apresentou uma forte recuperação para conquistar 163 assentos.

O apoiador de Macron, Gabriel Atal, anunciou sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro na manhã de segunda-feira. Ele pareceu criticar a decisão de Macron de convocar um referendo imediato, dizendo que “não escolheu” dissolver o parlamento francês.

Pessoas se reúnem durante um comício noturno eleitoral na Place de la République, em Paris. Emmanuel Dunant/AFP/Getty Images

Após as eleições parlamentares, o presidente francês nomeia um primeiro-ministro do partido com mais assentos. Normalmente, significa um candidato do próprio partido do presidente. No entanto, os resultados de domingo deixam Macron perante a possibilidade de nomear um homem da coligação de esquerda, num raro acordo conhecido como “colaboração”.

Falando aos apoiantes perto da Praça Estalinegrado, Mélenchon disse que “Macron tem o dever de apelar a uma nova Frente Popular para governar”.