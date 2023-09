Números vencedores do jackpot recorde de US$ 785 milhões da Powerball

Você é o vencedor do jackpot recorde de US$ 785 milhões da Powerball? Os números vencedores desta noite são: bolas brancas 10, 12, 22, 36, 50 e Powerball vermelha 4. O sorteio de sábado não produziu vencedores que não acertassem todos os seis números sorteados, tornando-o o quarto maior na história dos prêmios. O vencedor poderia receber US$ 785 milhões em dinheiro ou US$ 367 milhões em dinheiro, de acordo com a Multi-State Lottery Association. Os jackpots acima de US$ 1 bilhão foram de US$ 2,04 bilhões em novembro de 2022, US$ 1,586 bilhão em janeiro de 2016 e US$ 1,08 bilhão em julho de 2023, disseram funcionários da loteria em um comunicado à imprensa. Um bilhete vencedor do jackpot em cada um desses três sorteios, de acordo com o comunicado. Embora não tenha havido ganhadores do jackpot de sábado, o sorteio produziu mais de 1,5 milhão de bilhetes premiados nos Estados Unidos, incluindo três bilhetes que acertaram todas as cinco bolas brancas para ganhar US$ 1 milhão, disseram funcionários da loteria. Houve 28 sorteios consecutivos sem um grande vencedor desde que os números vencedores do jackpot de US$ 1,08 bilhão foram sorteados em 19 de julho.

