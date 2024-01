O planejador superou os resultados do quarto trimestre, mas suspendeu a orientação para a queda do 737 MAX

Boeing (BA) disse Resultados do quarto trimestre Isso superou as expectativas, mas a fabricante de aviões suspendeu sua orientação para 2024 enquanto continua a lidar com as consequências do acidente do 737-9 MAX da Alaska Airlines, que causou a explosão de um “tampão” de porta durante o voo no início de janeiro.

No trimestre, a Boeing Co. reportou receita de US$ 22,02 bilhões, contra US$ 21,07 bilhões, de acordo com estimativas de consenso da Bloomberg. A receita de vendas comerciais da Boeing no quarto trimestre foi de US$ 10,48 bilhões, contra US$ 10,04 bilhões esperados. Do ponto de vista da lucratividade, a perda de lucro por ação ajustado da Boeing (ou “núcleo”, como a Boeing o chama) é estimada em US$ 0,47 contra uma perda de US$ 0,76.

O fluxo de caixa operacional da Boeing foi de US$ 3,381 bilhões e a margem operacional principal foi de 0,4%, em comparação com 3,2% negativos no ano passado.

Mas a retenção de orientação futura por parte da Boeing pode preocupar os investidores.

“Muitas vezes usamos esta época do ano para compartilhar ou atualizar nossos objetivos financeiros e operacionais, e agora não é o momento”, disse o CEO da Boeing, Dave Calhoun, em uma mensagem aos funcionários. “Nós nos concentramos em cada próximo voo para apoiar nossos clientes, seguir as orientações de nossos reguladores e garantir os mais altos padrões de segurança e qualidade em tudo o que fazemos. Em última análise, é isso que impulsiona nosso desempenho.”

Por exemplo, a Boeing tinha uma previsão de fluxo de caixa livre de US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões para 2023 e uma estimativa de fluxo de caixa operacional de US$ 4,5 bilhões a US$ 6,5 bilhões. A Boeing se recusou a fornecer uma atualização de 2024 sobre essas projeções.

As ações da Boeing pouco mudaram nas negociações de pré-mercado.

Quanto à orientação de produção, a Boeing afirma que limitará a produção do 737 MAX a 38 aviões por mês até que a FAA esteja satisfeita com a segurança e a qualidade. Na semana passada, a FAA limitou a produção do jato MAX da fabricante de aviões.

A Boeing diz que está produzindo cinco 787 Dreamliners por mês. Ela planeja aumentar a produção em 10 unidades por mês. A produção do widebody 777X continuará conforme planejado.

No início deste mês, a Boeing disse que entregou 528 aeronaves em 2023 e registrou 1.314 novos pedidos líquidos em 2023, acima das 480 entregas e 774 novos pedidos líquidos em 2022.

Em todo o seu portfólio de jatos executivos, a Boeing entregou 396 de seus 737 jatos no ano passado, atingindo a meta de pelo menos 375 aviões, mas perdendo a meta original de 400 a 450 jatos. A Boeing entregou 73 de seus 787 Dreamliners até 2023, passando de sua meta de 70 para 80. Finalmente, a carteira de pedidos da Boeing aumentou de 5.324 para 5.626.

Quanto ao jato 737-9 MAX no centro do desastre da Alaska Airlines, os jatos estão retornando ao serviço na Alaska e na United Airlines depois que a FAA aprovou o plano de inspeção e manutenção da Boeing. No entanto, a Boeing ainda está na mira dos reguladores, já que a FAA interrompe os planos de expansão da produção do 737-9 MAX e amplia a supervisão da Boeing e de seus fornecedores no processo de fabricação do avião, bem como nas investigações sobre sua conformidade. Requisitos de produção.

Um jato diferente da família MAX, o 737-7 MAX, sofreu outro revés esta semana depois que a Boeing retirou seu pedido à FAA de isenção de segurança para o avião após relatar um problema na entrada do motor T do avião. – Sistema de cobertura do ano passado. A Boeing diz que agora “criará uma solução de engenharia que será concluída durante o processo de certificação”. O 737-7 MAX é uma versão menor da aeronave MAX que ainda não foi certificada pela FAA.

Os CEOs da United e da Alaska Airlines, os maiores compradores de jatos 737-9 MAX, Eles expressaram frustração Os contínuos problemas de produção da Boeing com a aeronave.

“À medida que avançamos, apoiaremos nossos clientes, trabalharemos abertamente com nosso regulador e garantiremos a conclusão de todas as etapas para ganhar a confiança de nossas partes interessadas”, disse Calhoun, da Boeing, em comunicado.

