Republicanos do Senado dos EUA bloqueiam projeto de ajuda à Ucrânia e Israel por disputa de fronteira

WASHINGTON (Reuters) – Um projeto de lei de gastos emergenciais para fornecer bilhões de dólares em nova ajuda de segurança à Ucrânia e a Israel foi bloqueado no Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira, enquanto os republicanos pressionavam suas exigências para conter a imigração ao longo da fronteira dos EUA com o México. .

A votação foi de 51 a 49, ficando 110,5 mil milhões de dólares aquém dos 60 votos necessários no Senado de 100 membros, abrindo caminho ao debate e ameaçando a pressão do presidente Joe Biden para prolongar a nova ajuda até ao final de 2023.

Todos os republicanos do Senado abstiveram-se, incluindo o senador Bernie Sanders, um independente que normalmente vota com os democratas, mas que expressou preocupações sobre o financiamento da “actual estratégia militar desumana” de Israel contra os palestinianos.

O projecto de lei forneceria cerca de 50 mil milhões de dólares em nova ajuda de segurança à Ucrânia, dinheiro de ajuda humanitária e económica para o governo de Kiev e 14 mil milhões de dólares para Israel que combate o Hamas em Gaza.

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, um democrata, também votou “não”, para que pudesse reintroduzir a medida no futuro. Após a votação, Schumer destacou os riscos do colapso da Ucrânia, chamando-o de “momento sério com consequências duradouras para o século 21” que ameaça o colapso das democracias ocidentais.

Os republicanos disseram que era necessário controlar as políticas de imigração e controlar a fronteira sul.

“A votação de hoje exige que a liderança democrata reconheça que os republicanos do Senado querem dizer o que dizemos”, disse o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, num discurso na quarta-feira. “Então vamos votar. Então poderemos começar a cumprir as prioridades de segurança nacional dos EUA aqui mesmo, em casa.”

Mesmo que o projecto de lei seja aprovado no Senado, ainda precisa de aprovação na Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, onde dezenas de republicanos, incluindo o presidente da Câmara, Mike Johnson, votaram contra a ajuda à Ucrânia.

Os republicanos e democratas do Congresso têm debatido há meses sobre como atender ao pedido de Biden, enquanto a Ucrânia luta contra os invasores russos, a Israel após os ataques de 7 de outubro por militantes islâmicos do Hamas, aos interesses dos EUA no Indo-Pacífico e à ajuda humanitária internacional.

Um impasse de meses

Dois pedidos da Casa Branca para aprovar projetos de lei de gastos do Congresso não avançaram e a raiva está aumentando no Capitólio à medida que o impasse ameaça se estender até 2024. Os democratas argumentam que a ajuda aos aliados é necessária para apoiar a democracia global e prevenir a autocracia. .

“Não se engane, a votação de hoje será lembrada por muito tempo. A história julgará duramente aqueles que resistiram pela liberdade”, disse Biden em comentários na Casa Branca.

Um grupo de democratas do Senado convocou uma conferência de imprensa, argumentando que bloquear o projeto de lei enviaria uma mensagem aos adversários e aliados dos EUA de que os Estados Unidos não apoiarão os seus parceiros internacionais.

“Isso está chegando ao fim. Temos alguns dias para fazer progressos claros e positivos na elaboração dos detalhes finais necessários para mostrar que os Estados Unidos são um aliado confiável”, disse o senador Chris Coons.

Os republicanos argumentam que a imigração ilegal excessiva ao longo da fronteira sul com o México é uma preocupação de segurança mais premente e dizem que querem mais responsabilização pelos fundos dos contribuintes dos EUA que vão para a Ucrânia do que os que recebem da administração Biden.

A conta de despesas de emergência inclui 20 mil milhões de dólares para a segurança das fronteiras.

Na terça-feira, Schumer disse que tentaria quebrar o impasse dando aos republicanos a chance de transformar em lei uma emenda à política de fronteiras.

Nenhuma alteração desse tipo havia sido anunciada até a noite de quarta-feira.

Reportagem de Patrícia Zengerle; Reportagem adicional de Steve Holland e David Morgan; Edição de Alison Williams, Grant McCool e Leslie Adler

