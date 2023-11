Maior protesto na Espanha contra lei de anistia catalã atrai 170 mil

Madri, nov. 18 (Reuters) – Cerca de 170 mil pessoas marcharam por Madri neste sábado contra uma lei de anistia acordada pelos socialistas espanhóis contra a candidatura separatista da Catalunha em 2017.

A manifestação foi a mais recente de uma série de protestos em cidades de todo o país contra a amnistia, a lei em resposta ao acordo do primeiro-ministro socialista espanhol, Pedro Sánchez, depois de ganhar um mandato de quatro anos com o apoio dos partidos nacionalistas catalães e bascos.

Os manifestantes agitavam bandeiras espanholas e carregavam cartazes com os dizeres “Sanchez Traidor” e “Não vendam a Espanha”, enquanto quatro associações judiciais, partidos políticos da oposição e líderes empresariais se manifestavam contra a lei, que, segundo eles, ameaçava o Estado de direito e a separação de poderes. . .

As autoridades estimam o número de manifestantes em 170.000.

A marcha, organizada por grupos civis, contou também com a presença do líder do partido conservador de oposição Partido Popular, Alberto Nunez Feijó, e do líder do partido de extrema-direita Vox, Santiago Abascal.

Após a manifestação, centenas de pessoas protestaram na estrada perto do Palácio da Moncloa, residência do primeiro-ministro em Madrid. A estrada A6 esteve fechada durante cerca de uma hora durante a manifestação, mas foi reaberta depois de a polícia ter evacuado a área.

[1/10]Pessoas bloqueiam a estrada para o Palácio da Moncloa, em Madrid, Espanha, depois de os socialistas espanhóis terem chegado a um acordo com o partido separatista Junds da Catalunha para apoio governamental, incluindo uma amnistia para as pessoas envolvidas na tentativa fracassada de independência da Catalunha em 2017. .. Obtenha direitos de licenciamento Consulte Mais informação

Um pequeno protesto foi realizado em frente à embaixada espanhola em Londres.

Em 2017, cerca de 400 pessoas, incluindo agentes da polícia que entraram em confronto com separatistas e activistas do movimento de independência, serão amnistiadas.

O referendo sobre a independência foi declarado ilegal pelos tribunais e causou a pior crise política em Espanha em décadas.

De acordo com o Conselho de Investigação CSIC de Espanha, a amnistia espanhola, a primeira aprovada na UE desde 1991, é a maior desde a amnistia de 1977 para crimes cometidos durante a ditadura de Francisco Franco.

Sánchez, que venceu a votação parlamentar de quinta-feira para formar um novo governo por 179 votos a 171, apoiou a lei dizendo que a anistia ajudaria a aliviar as tensões na Catalunha.

Os manifestantes, incluindo grupos neonazis, organizaram manifestações turbulentas em frente à sede socialista em Madrid durante 15 noites consecutivas desde que o acordo foi anunciado. Os confrontos com a polícia resultaram em ferimentos em agentes e manifestantes, mas os protestos foram geralmente pacíficos.

Uma pesquisa realizada pela Metroscopia em meados de setembro descobriu que cerca de 70% dos entrevistados – 59% dos quais eram apoiadores socialistas – disseram ser contra a ideia de anistia.

Relatório de Graham Kiely; Reportagem adicional de Susana Vera, Raul Catenas, Silvio Castellanos; Edição de Clélia Oziel e Mike Harrison

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.