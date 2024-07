O repórter do WSJ Ivan Gershkovich foi acusado pelos EUA de espionagem por um tribunal russo.

CNN

Ivan Gershkovich, o primeiro jornalista americano a ser preso sob acusações de espionagem na Rússia desde a Guerra Fria, foi considerado culpado de espionagem e condenado a 16 anos de prisão por um tribunal russo, num caso que o governo dos EUA, a sua imprensa e os seus apoiantes denunciaram. como uma farsa.

O tribunal de Yekaterinburg anunciou o veredicto de culpado e a sentença pouco depois das 15h, horário local (8h ET), na sexta-feira.

O tribunal ouviu os argumentos finais e Gershkovich, 32, repórter do Wall Street Journal, fez seus comentários finais a portas fechadas na manhã de sexta-feira.

A rápida conclusão do caso ocorre poucas semanas depois de Jershkovic ter a cabeça raspada pela primeira vez em uma gaiola de vidro, no início de seu julgamento, em 26 de junho. Naquele dia, Gershkovich ficou com os braços cruzados, ocasionalmente sorrindo e acenando para uma multidão de repórteres.

O ritmo do julgamento levantou questões sobre se o Kremlin pretende usá-lo como parte de um acordo de troca de prisioneiros com os Estados Unidos, assunto que o porta-voz Dmitry Peskov se recusou a comentar quando questionado sobre eles em uma teleconferência na sexta-feira antes da decisão. Perceber

Em junho, Moscou reafirmou que estavam em andamento negociações sobre um possível acordo de troca de prisioneiros para Gershkovich, mas Peskov insistiu repetidamente que essas conversas deveriam ser realizadas em “absoluto silêncio” para evitar complicações.

Gershkovich foi preso em março de 2023 enquanto reportava para o WSJ durante uma viagem a Yekaterinburg e mais tarde acusado de espionagem para a CIA. As autoridades russas não forneceram quaisquer provas públicas para apoiar as suas alegações.

Duas semanas após a sua prisão, em março de 2023, o Departamento de Estado dos EUA apelou à sua libertação imediata, alegando detenção injusta.

Após a sentença de sexta-feira, o chefe de Gershkovich disse: “Esta sentença humilhante e falsa ocorre depois que Ivan passou 478 dias na prisão, detido injustamente, separado de sua família e amigos e impedido de denunciar.

“Continuaremos a fazer tudo o que pudermos para garantir a libertação de Evan e apoiar sua família”, continuaram a declaração do CEO da Dow Jones e editor do Wall Street Journal, Almer Latour, e da editora-chefe do Wall Street Journal, Emma Tucker.

“O jornalismo não é um crime e não descansaremos até que ele seja libertado. Isto deve acabar agora”, acrescentou.

No Conselho de Segurança das Nações Unidas, na sexta-feira, a Embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, também levantou o caso do Embaixador Gershkovich. “Deixe-me começar com as notícias da Rússia esta manhã. Ivan Gershkovich foi condenado a 16 anos de prisão. Ele não cometeu nenhum crime. Ele está sendo punido porque é jornalista e porque é americano. Simples”, disse ela.

O grupo de defesa dos jornalistas, o Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), juntou-se ao coro de críticas, apontando para o atual registo da Rússia como o quarto pior carcereiro de jornalistas do mundo, com pelo menos 22 pessoas detidas.

“Os jornalistas não são peões em jogos geopolíticos. É hora de acabar com a diplomacia dos reféns e libertá-lo imediatamente”, disse o diretor do CPJ, Carlos Martinez de la Cerna, em um comunicado.

O veredicto ainda não entrou em vigor e um recurso contra a sentença pode ser apresentado dentro de 15 dias, disse o juiz Andrey Minev ao proferir sua decisão. O tribunal ordenou que Gershkovich pagasse 6.708 rublos (77 dólares) em custas judiciais e destruísse alguns de seus pertences pessoais, incluindo um iPhone e um notebook.

Segundo o juiz, o tempo que Gershkovich já passou sob custódia desde março passado contará para sua sentença.

Após a sua prisão, Gershkovich foi detido na famosa prisão de Lefortovo, em Moscovo, passando todas as horas do dia numa pequena cela antes de ser transferido para Yekaterinburg, nos Urais, a mais de 1.700 quilómetros da capital. Ele passava o tempo escrevendo cartas para amigos e familiares, e seus pais disseram ao WSJ que ele só podia caminhar uma hora por dia.

Gershkovich, o governo dos EUA e o WSJ negaram veementemente as acusações contra ele.

Autoridades dos EUA e do Ocidente acusaram a Rússia de usar Gershkovich e outros estrangeiros presos como moeda de troca para possíveis trocas de prisioneiros.

Em 2022, a estrela do basquete americana Brittney Griner foi trocada pelo traficante de armas Victor Bott. Mas a Rússia recusou-se a libertar outro cidadão norte-americano, Paul Whelan, que foi preso por procurar um antigo coronel da agência de espionagem doméstica russa.

Whelan disse à CNN na sexta-feira que tinha “simpatia e simpatia” por Gershkovich, mas esperava que os últimos acontecimentos abrissem a porta para um acordo para libertar os dois.

Whelan, que ligou para a CNN de seu remoto campo de prisioneiros na Mordóvia na sexta-feira, disse que pôde assistir à cobertura jornalística da sentença.

“Quando estava no tribunal, tudo o que conseguia pensar era quando o juiz me leu a falsa história das acusações contra mim e me pediu para cumprir 16 anos de prisão. “É uma experiência muito real saber que você é 100% inocente e que esse, esse, show, essa peça estava acontecendo ao seu redor”, disse Whelan.

O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu anteriormente que “poderia ser alcançado um acordo” com os Estados Unidos para libertar Gershkovich e referiu-se ao julgamento de 2019 de um cidadão russo por realizar um massacre em Berlim, numa entrevista à mídia de direita americana. Personalidade de Tucker Carlson em fevereiro.

O julgamento de Gershkovich, o filho nascido nos Estados Unidos de imigrantes da era soviética na América, destaca até que ponto a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia prejudicou as relações entre Moscovo e Washington.

Os promotores russos disseram em sua acusação que Gershkovich estava “coletando informações confidenciais” sobre a fábrica de tanques russa “sob as instruções da CIA” e “usando métodos conspiratórios severos”.

Esta história foi atualizada.