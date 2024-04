Powerball sorteia números para jackpot estimado de US$ 1,3 bilhão após atraso de 3 horas: NPR

Alterar o título Jenny Kane/AP Jenny Kane/AP

DES MOINES, Iowa – A Powerball sorteou os números de um jackpot estimado em US$ 1,3 bilhão na manhã de domingo, após um atraso de mais de três horas.

Números sorteados: 22, 27, 44, 52, 69 e Powerball 9 vermelha.

O 41º sorteio é o mais recente desde que alguém ganhou o jackpot pela última vez no dia de Ano Novo. Isso empata o recorde de mapas consecutivos, estabelecido duas vezes em 2022 e 2021.

O jackpot, o oitavo maior da história das loterias dos EUA, cresceu ainda mais à medida que as probabilidades de 1 em 292,2 milhões tornam a vitória mais difícil. Isso permite que você pague o primeiro prêmio três vezes por semana durante vários meses.

O prêmio estimado em US$ 1,3 bilhão é para o único vencedor, com um pagamento inicial e 29 pagamentos anuais, pagos por meio de uma anuidade. Os vencedores sempre escolhem o pagamento em dinheiro, estimado em US$ 608,9 milhões para o sorteio de sábado à noite.

O sorteio foi realizado na noite de sábado e realizado antes das 2h30 da manhã de domingo, a Powerball informou em comunicado que um dos organizadores poderia concluir os procedimentos necessários antes do horário programado, 22h59.

“De acordo com as regras do jogo Powerball, cada bilhete vendido em todo o país deve ser verificado em dois sistemas de computador diferentes antes que os números vencedores sejam sorteados”, afirmou o comunicado. “Isso é feito para garantir que cada bilhete vendido para o sorteio da Powerball seja contado e tenha chances iguais de ganhar. Esta noite, temos uma jurisdição que requer tempo adicional para concluir o processo de pré-sorteio.”

A Powerball é jogada em 45 estados, além de Washington, DC, Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA.