Projetos de ajuda do Partido Republicano para promover Israel, Ucrânia e Taiwan – ajudados pelos democratas

Os democratas deram um passo incomum na quinta-feira, ajudando os líderes republicanos a avançarem com legislação para fornecer bilhões em financiamento de defesa à Ucrânia, Israel e Taiwan.

Depois de um recesso de aproximadamente nove horas, o Comitê de Regras da Câmara se reuniu novamente na noite de quinta-feira e aprovou os projetos de lei de ajuda externa do presidente da Câmara, Mike Johnson, por uma votação de 9 a 3, graças aos votos de quatro democratas que fazem parte do comitê: o membro graduado Jim McGovern de Massachusetts, Pensilvânia, Representante Mary Kay Scanlan, do Representante do Colorado, Joe Negus, e da Representante do Novo México, Teresa Leger Fernandez.

Os conservadores republicanos de linha dura no comitê – os deputados Tom Massey do Kentucky, Ralph Norman da Carolina do Sul e Chip Roy do Texas – votaram todos contra a disposição porque a segurança das fronteiras não está vinculada à ajuda externa. No entanto, o presidente da Câmara colocará em votação o que chamou de projeto de lei de fronteira “agressivo” na manhã de sexta-feira. Não conseguiu sair do Comitê de Regras, mas a Câmara irá considerá-lo sob suspensão da regra, o que exigiria o apoio de dois terços para ser aprovado.

Uma votação na Câmara sobre a aprovação final do pacote de ajuda externa é esperada ainda esta semana.

Três projetos de lei de ajuda externa apoiariam US$ 26,4 bilhões IsraelAumento de US$ 60,8 bilhões Ucrânia e US$ 8,1 bilhões para combater a China no Indo-Pacífico, incluindo bilhões Taiwan. A medida de Israel também inclui 9,1 mil milhões de dólares para responder às necessidades humanitárias palestinas, que os democratas consideram essenciais para o seu apoio.

Um quarto projeto de lei visa abordar outras prioridades da política externa do Partido Republicano. Em particular, permitiria a venda de activos congelados de oligarcas russos para financiar futura ajuda à Ucrânia. Vendas TikTok e aprovar sanções mais duras contra a Rússia, a China e o Irão.

O presidente Biden disse que assinaria o pacote e pediu à Câmara que o aprovasse esta semana e ao Senado que o seguisse rapidamente. Ambos os quartos estarão de férias na próxima semana.

Johnson, um republicano da Louisiana, anunciou o plano Segunda-feira, à medida que aumenta a pressão de membros de ambos os partidos para realizar uma votação sobre um pacote bipartidário do Senado que inclui apoio aos aliados dos EUA. O Um pacote de financiamento suplementar de US$ 95 bilhões Foi aprovado no Senado em fevereiro, enquanto Johnson debatia o caminho a seguir.

A ajuda externa semeou divisões profundas entre os republicanos da Câmara – alguns da extrema direita ameaçaram destituir Johnson do cargo de presidente da Câmara por causa do financiamento adicional para a Ucrânia, ao qual se opõem.

Johnson defendeu a sua decisão na quarta-feira e disse que era “crítico” fornecer ajuda crítica à Ucrânia.

“Se eu agir com medo de uma moção para desocupar, nunca poderei fazer o meu trabalho”, disse Johnson aos repórteres.

“Olha, a história nos julga pelo que fazemos”, acrescentou, acrescentando: “É um momento crítico no cenário mundial. Posso dizer que poderia ter tomado uma decisão egoísta e feito algo diferente. o que eu acredito é certo.”

A deputada republicana Lauren Bobert, do Colorado, previu que “este pode ser o começo do fim para o palestrante”.

Ellis Kim, Nicole Killian, Laura Garrison e Christine Brown contribuíram com reportagens.