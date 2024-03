Incêndios florestais no Texas: autoridades alertam que o maior incêndio florestal do estado pode piorar no fim de semana

Por Brandon Drennan e Nadine Yusif

legenda da imagem, Richard Murray examina a terra carbonizada depois que os históricos incêndios florestais no Texas varreram sua cidade.

Autoridades do Texas alertaram que o maior incêndio florestal do estado pode ocorrer ainda mais no fim de semana, com previsão de ventos fortes.

Duas pessoas e milhares de bovinos morreram enquanto o fogo continua a arder fora de controle.

O incêndio de 1,1 milhão de acres em Smokehouse Creek devastou fazendas de gado, destruiu casas e deixou uma paisagem negra em seu rastro.

Na tarde de sexta-feira, o fogo estava apenas 15% contido.

O governador Greg Abbott exortou as pessoas a estarem vigilantes e “não baixarem a guarda”.

“Todos precisam entender que estamos enfrentando enormes riscos de incêndio neste fim de semana”, disse ele em entrevista coletiva na sexta-feira.

Alertas meteorológicos de incêndio foram emitidos enquanto os bombeiros corriam para apagar incêndios em Oklahoma e no Texas Panhandle de sábado até meia-noite de domingo.

A maioria dos incêndios no Texas – incluindo o enorme incêndio em Smokehouse Creek – ocorre no Texas Panhandle, a parte norte do estado, que é uma vasta área de fazendas de gado.

A terra não é densa, mas milhões de vacas, bezerros, veados e touros são criados na região.

O governador Abbott disse que as estimativas iniciais de danos mostram que entre 400 e 500 edifícios foram destruídos pelo incêndio.

“Olhando para os danos aqui, eles desapareceram completamente, nada além de cinzas no chão”, disse Abbott.

Acredita-se que milhares de animais estejam mortos, disse o comissário de Agricultura do Texas, Sid Miller, na quinta-feira.

“Meu palpite é, mas serão 10 mil que morrerão ou teremos que fazer a eutanásia”, disse ele.

“É triste. Esse gado ainda está vivo, mas suas pernas estão queimadas, as tetas dos úberes estão queimadas. É uma situação muito, muito triste.”

O Texas é o maior produtor de gado do país e mais de 85% do gado do estado está no Panhandle.

Os criadores de gado da região lutaram na quinta-feira para salvar a si mesmos e ao seu gado enquanto o fogo engolia as pastagens ao seu redor.

“É difícil ver”, disse Jeff Chisum, um fazendeiro do Texas com 600 vacas, ao New York Times.

Sua esposa, Lee Sissum, descreveu a devastação no Facebook, escrevendo que foi “atropelada por bezerros, sozinhos em pastagens escuras e desoladas, com vacas mortas espalhadas pelas estradas”.

legenda da imagem, Foto de Stinnett, Texas, após o incêndio em Smokehouse Creek

legenda da imagem, Vista aérea do Canadá, Texas

De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, o Texas tem 12 milhões de cabeças de gado.

Autoridades do Texas disseram que as perdas podem ser devastadoras para os produtores individuais, à medida que pastagens e edifícios agrícolas para alimentação são destruídos. O governador Abbott disse que condados e estados próximos doaram feno às áreas afetadas, mas continuam a enfrentar escassez.

No entanto, o impacto geral, incluindo os preços nos supermercados, seria insignificante, disse o economista de extensão da Texas A&M, David Anderson, à BBC.

“Como o fogo ainda está ardendo, ainda não temos bons números sobre quais são as perdas – mas com base em todo o rebanho e na indústria dos EUA, será relativamente pequeno”, disse ele.

O porta-voz do Texas Emergency Management, Seth Christensen, disse que centenas de bombeiros e socorristas foram destacados para áreas afetadas, incluindo cidades como Amarillo e Fritch.

A Cruz Vermelha opera atualmente dois centros de desastres para as pessoas afetadas pelos incêndios florestais.

No condado de Hutchinson, uma das áreas mais atingidas, Joyce Blankenship, de 83 anos, morreu em sua casa enquanto incêndios florestais engolfavam sua cidade.

Outra vítima feminina foi a caminhoneira Cindy Owen. O homem de 44 anos estava dirigindo de Oklahoma para Amarillo quando o fogo engolfou seu caminhão, informou o Texas Tribune.

Ela morreu no hospital um dia depois.

Oklahoma, o estado americano ao norte do Texas, queimou mais de 30.000 acres e destruiu pelo menos 13 casas, de acordo com o Departamento de Gerenciamento de Emergências de Oklahoma.