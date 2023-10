Presidente do México critica críticos após furacão mortal

ACAPULCO, México, 28 de outubro (Reuters) – O número de mortos em um tufão devastador no balneário mexicano de Acapulco aumentou esta semana para 39, com o presidente Andrés Manuel López Obrador acusando seus oponentes de exagerarem no número. de desastre.

O furacão Otis atingiu Acapulco na quarta-feira com ventos de 266 km/h, inundando a cidade, destruindo telhados de casas, lojas e hotéis, submergindo veículos e cortando comunicações e ligações rodoviárias e aéreas.

O governo, que anteriormente relatou 27 mortes e quatro desaparecidos, até agora divulgou poucas informações sobre os mortos e feridos. Os saques continuam e os moradores dos bairros mais atingidos lutam para encontrar comida e água, acusando o governo de não fornecer ajuda suficiente.

Lopez Obrador postou um vídeo de 24 minutos nas redes sociais no sábado. Ele dedicou grande parte do texto a atacar os críticos que acusou de tentarem explorar a situação antes das eleições presidenciais do próximo ano.

“Eles estão circulando como abutres, não se importam com a dor das pessoas, querem nos machucar porque houve muitas mortes”, disse ele.

López Obrador, 69 anos, disse que o número foi exagerado pela mídia que tenta difamar seu governo, mas que a ministra da Defesa, Rosa Isela Rodriguez, “não mentiria” e daria uma atualização sobre as vítimas.

“Deixe-a dizer-nos… quantas pessoas realmente perderam a vida até agora”, disse ele, acrescentando que a sua administração estava a fazer “algo que nenhum governo alguma vez fez” para lidar com as consequências.

Rodriguez disse que se acredita que as vítimas tenham se afogado devido à tempestade de categoria 5 e que outras 10 pessoas estavam desaparecidas.

Na tarde de sábado, equipes de resgate em dois barcos infláveis ​​vermelhos procuraram por afogamentos na Baía de Acapulco. Três corpos voltaram à costa embrulhados em sacos pretos.

Os investigadores desembrulharam brevemente os sacos para fotografar as vítimas.

Algumas autoridades expressaram em particular preocupação com a possibilidade de o número de mortos aumentar. O governo disse que os mortos eram 29 homens e 10 mulheres, citando números de Guerrero, estado natal de Acapulco.

Mais de 220 mil casas e 80% do setor hoteleiro foram afetados e mais de 513 mil pessoas ficaram sem energia.

No bairro Renacimiento, os moradores percorreram ruas inundadas com água marrom-escura que chegava até os tornozelos e lamentaram a falta de ajuda.

“O governo não nos deu nenhuma ajuda, nem mesmo esperança”, disse Apolonio Maldonado, levantando as pernas para fora da água e mostrando cortes vermelhos profundos nas mandíbulas. “Eles não deixaram comida, colchões ou mesmo cama”.

E caminhando por uma rua alagada, Martha Villanueva cobriu a boca com a mão e gritou: “Precisamos de ajuda. Perdemos tudo na água”.

O custo da devastação deixada por Otis foi estimado em bilhões de dólares, e mais de 8.000 membros das forças armadas foram enviados para recuperar o porto atingido.

Autoridades mexicanas disseram que Otis foi a tempestade mais poderosa a atingir a costa do Pacífico do México. Surpreendeu os meteorologistas, reunindo forças a uma velocidade inesperada antes de atingir a costa, superando as previsões iniciais.

Declaração de Acapulco de Josué Decavele, Quetzalli Nicte-Ha, José Cortes; Por Dina Beth Salomon na Cidade do México Edição de Dave Graham, Diane Croft, David Gregorio e Raju Gopalakrishnan

