Joe Biden desistiu da corrida, aumentando a corrida pela Casa Branca

ASSISTA: Como terminou a tentativa de reeleição do presidente dos EUA, Joe Biden

Título do vídeo,

Título do vídeo, ASSISTA: Como terminou a tentativa de reeleição do presidente dos EUA, Joe Biden

Biden, de 81 anos, disse em comunicado por escrito no domingo que foi uma “grande honra” servir, mas que estava renunciando “no melhor interesse do meu partido e do país”.