Missão Starlink de quarta-feira da Flórida

Inicie uma reinicialização: Role para baixo para ver a filmagem ao vivo da decolagem do foguete SpaceX Falcon 9 do Cabo Canaveral na missão Starlink 6-56 na quarta-feira, 8 de maio.

Prepare-se para o lançamento do foguete SpaceX Falcon 9 esta tarde no Centro Espacial Kennedy da NASA.

Bem-vindo à equipe espacial do FLORIDA TODAY 14h42 EDT Missão SpaceX Starlink 6-56 ao vivo do Pad 39A. A meta original de lançamento era às 11h – mas a empresa anunciou três atrasos, adiando a decolagem para o final da janela de hoje.

O Falcon 9 implantará um conjunto de satélites Starlink Internet, embalados dentro de uma carenagem em um foguete de 230 pés.

De acordo com o 45º Esquadrão Meteorológico da Força Espacial, espera-se uma chance de 90% de clima favorável, com um risco moderado de nuvens cúmulos alimentadas pela brisa marítima e atividade solar prejudicial.

Não são esperados estrondos sônicos na Flórida Central com esta missão. Depois de subir em direção ao céu em uma trajetória sudeste, o propulsor do primeiro estágio do foguete terá como objetivo pousar a bordo de um drone SpaceX no oceano 8 minutos e meio após a decolagem.

O booster SpaceX Falcon 9 pousa

Atualizado às 14h50: O impulsionador de primeiro estágio do Falcon 9 pousou a bordo do navio drone da SpaceX, Gravitas, no Oceano Atlântico, completando sua terceira missão.

“Mares azuis e céus azuis para o pouso do Falcon 9”, disseram funcionários da SpaceX em um tweet.

Atualizado às 14h42: A SpaceX lançou um foguete Falcon 9 transportando 23 satélites Starlink do Pad 39A em KSC.

Atualizado às 14h37: O webcast de lançamento da SpaceX, hospedado no X (antigo Twitter), agora está ao vivo abaixo da contagem regressiva.

A decolagem do KSC está marcada para cinco minutos.

Atualizado às 14h32: Dez minutos antes do lançamento programado do Falcon 9 para as 14h42 da SpaceX, a contagem regressiva parece estar ocorrendo conforme planejado. O reabastecimento de foguetes continua no KSC.

A seguir está uma lista dos marcos importantes restantes da contagem regressiva. T-menos:

7 minutos: O Falcon 9 inicia o resfriamento do motor antes do lançamento.

O Falcon 9 inicia o resfriamento do motor antes do lançamento. 1 minuto: O computador de vôo de comando inicia os testes finais de pré-lançamento; O tanque de propelente começa a pressurizar até a pressão de vôo.

O computador de vôo de comando inicia os testes finais de pré-lançamento; O tanque de propelente começa a pressurizar até a pressão de vôo. 45 segundos: O Diretor de Lançamento da SpaceX marca “Ir para o Lançamento”.

O Diretor de Lançamento da SpaceX marca “Ir para o Lançamento”. 3 segundos: O controlador do motor comanda o motor para iniciar a sequência de ignição.

O controlador do motor comanda o motor para iniciar a sequência de ignição. 0 segundos: Decolagem do Falcon 9.

Atualizado às 14h27: A missão desta noite marca o terceiro vôo do impulsionador do primeiro estágio do Falcon 9, disse a SpaceX – uma soma irrisória nos dias de hoje.

O booster lançou anteriormente o Crew-8 e a missão Starlink em março. Após o impasse, a tripulação espera que o drone SpaceX faça um pouso de reforço em Gravitas’ Shortfalls após 8 minutos e 18 segundos no Oceano Atlântico.

SpaceX: Foguete e clima ‘vão para lançamento’

Atualizado às 14h17: “O veículo e o clima da Flórida estão atualmente em vias de lançamento”, anunciaram funcionários da SpaceX em um tweet.

Atualizado às 14h07: A SpaceX anunciou que o reabastecimento do Falcon 9 está em andamento no Pad 39A.

Isso significa que a contagem regressiva do Starlink desta tarde está marcada para começar às 14h42 sem mais atrasos, caso contrário o lançamento terá que ser adiado.

Atualizado às 13h56: O fotógrafo / cinegrafista do Florida Today Craig Bailey capturou esta foto das equipes da United Launch Alliance enrolando o foguete Atlas V e a cápsula Boeing Starliner no Complexo de Lançamento 41 próximo.

A ULA planeja substituir uma problemática válvula solenóide autorregulável de oxigênio líquido, e o novo alvo de lançamento do Starliner não é antes de 17 de maio às 18h16.

Atualizado às 13h30: O mercúrio na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral atingiu 90 graus – um índice de calor moderado de 96 – disse o Serviço Meteorológico Nacional.

As temperaturas estão quatro graus mais altas do que a previsão da tarde do NWS. Outras observações meteorológicas: Céu parcialmente nublado; Vento sul de 9 mph; e visibilidade de 10 milhas.

O condado de Brevard declarou a proibição de queimadas às 12h18, proibindo fogueiras, fogueiras e queimadas a céu aberto. Em meio a condições climáticas secas que aumentam o risco de incêndios florestais.

SpaceX se prepara para segundo lançamento em 2 dias no Cabo

Atualização às 13h: O último lançamento da SpaceX na Costa Espacial da Flórida ocorreu há menos de 48 horas.

Foi quando a missão Starlink 6-57 decolou do Complexo de Lançamento 40 na Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral às 14h14 de segunda-feira.

Assim como o Falcon 9 de hoje está programado, esse foguete lançou 23 satélites de banda larga em órbita baixa da Terra em uma trajetória sudeste.

SpaceX lança segundo foguete hoje

Atualizado às 12h30: Esta noite, a tripulação da SpaceX lançará um foguete Falcon 9 da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia.

Essa missão das 22h48 EDT levantará 20 satélites Starlink – 13 capazes de comunicações diretas de células – do Complexo de Lançamento Espacial 4 East para a órbita baixa da Terra.

Atualizado às 11h56: A SpaceX anunciou um terceiro atraso, adiando a tentativa de decolagem de hoje para o final da janela de lançamento às 14h42.

Oportunidades disponíveis a partir das 10h16 de quinta-feira, se necessário

Atualizado às 11h45: O Serviço Meteorológico Nacional está prevendo céu ensolarado, com máxima próxima a 86, e ventos de sudeste de 10 a 15 mph na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral esta tarde. Rajadas de vento de até 20 km/h são possíveis.

De hoje a sexta-feira será o clima mais quente que o centro-leste da Flórida já experimentou este ano – com temperaturas mais altas na previsão, tuitou o NWS.

Atualização 11h18: Outro atraso: a SpaceX agora tem como meta o lançamento de hoje às 14h10.

Atualização às 11h: Apesar do atraso na meta de decolagem de hoje, os funcionários do Gerenciamento de Emergências do Condado de Brevard ativaram a Equipe de Apoio às Operações de Lançamento da agência antes do próximo lançamento do Falcon 9 da SpaceX.

Atualização às 10h35: A missão SpaceX Starlink de hoje no Pad 39A do KSC é facilmente visível do Complexo de Lançamento 41 próximo na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

É onde o United Launch Alliance Atlas V será lançado Os astronautas da NASA Suni Williams e Butch Wilmore a bordo da espaçonave Starliner da Boeing durante sua missão de lançamento à Estação Espacial Internacional.

Após a limpeza de segunda-feira, o lançamento histórico do Starliner acontecerá antes das 18h16 do dia 17 de maio.

SpaceX adia lançamento para 13h34

Atualização às 10h05: Temos um atraso de 2 horas e meia. A SpaceX anunciou um novo horário de decolagem alvo de 13h34.

A empresa não declarou publicamente o motivo do atraso.

Atualização às 9h50: A seguir está uma lista dos principais eventos da próxima contagem regressiva da SpaceX. T-menos:

38 minutos: O diretor de lançamento da SpaceX verifica o “avanço” da carga de propelente.

O diretor de lançamento da SpaceX verifica o “avanço” da carga de propelente. 35 minutos: Começa o carregamento de querosene para foguete e oxigênio líquido de primeiro estágio.

Começa o carregamento de querosene para foguete e oxigênio líquido de primeiro estágio. 16 minutos: A segunda fase de carregamento de oxigênio líquido começa.

A segunda fase de carregamento de oxigênio líquido começa. 7 minutos: O Falcon 9 inicia o resfriamento do motor antes do lançamento.

O Falcon 9 inicia o resfriamento do motor antes do lançamento. 1 minuto: O computador de vôo de comando inicia os testes finais de pré-lançamento; O tanque de propelente começa a pressurizar até a pressão de voo.

O computador de vôo de comando inicia os testes finais de pré-lançamento; O tanque de propelente começa a pressurizar até a pressão de voo. 45 segundos: O diretor de lançamento da SpaceX verifica o “início” do lançamento.

O diretor de lançamento da SpaceX verifica o “início” do lançamento. 3 segundos: O controlador do motor comanda o motor para iniciar a sequência de ignição.

O controlador do motor comanda o motor para iniciar a sequência de ignição. 0 segundos: Decolar.

Força Espacial: 90% do clima de ‘ir para o lançamento’

Atualizado às 9h29: Mais detalhes da previsão SpaceX Starlink 6-56 do 45º Esquadrão Meteorológico:

“Uma crista de alta pressão está agora posicionada no centro da Flórida e permanecerá no local durante os próximos dias”, disse a previsão.

“Os níveis de umidade estão limitados aos níveis mais baixos da atmosfera, então haverá apenas uma pequena chance de quebrar a regra das nuvens cúmulos quando a brisa marítima aparecer durante a tarde”, disse a previsão.

Para obter as últimas notícias da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral e do Centro Espacial Kennedy da NASA, visite floridatoday.com/space.

