Novavax dispara em acordo de licenciamento de vacinas Sanofi de US$ 1,2 bilhão

(Bloomberg) – Novavax Inc. A empresa comercializou a vacina contra a Covid-19 e a gripe depois de assinar um acordo de licenciamento de US$ 1,2 bilhão com a Sanofi.

A Novavax receberá US$ 500 milhões adiantados e US$ 700 milhões se cumprir todos os marcos de desenvolvimento, regulatórios e de lançamento, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira. A Novavax, que receberá royalties escalonados sobre qualquer venda de vacinas, disse que a Sanofi ficaria com uma participação minoritária de 5% na empresa norte-americana.

As ações da Novavax saltaram até 217% nas negociações de pré-mercado, reduzindo esses ganhos para cerca de 130%. Se a alta for sustentada no pregão de sexta-feira, será o maior ganho da ação em um dia.

O acordo reúne dois grandes players no mundo das vacinas, que perderam a pressa de desenvolver e comercializar rapidamente as vacinas contra a Covid durante a pandemia. Em meio a vários contratempos, a Sanofi e a Novavax pagaram dezenas de bilhões de dólares em vendas para desenvolvedores mais rápidos de RNA mensageiro, incluindo a aliança Pfizer-BioEntech e a Moderna Inc.

A Sanofi terá o direito de vender as injeções Covid-19 da Novavax globalmente a partir do próximo ano, exceto na Índia, Japão e Coreia do Sul, onde a Novavax já possui acordos antecipados de compra. A farmacêutica francesa tem licença exclusiva para usar a vacina Covid à base de proteína da Novavax juntamente com a vacina contra a gripe, que, segundo ela, ofereceria aos pacientes “maior conforto e proteção contra dois vírus respiratórios graves”.

A Sanofi terá uma licença não exclusiva para usar o adjuvante Matrix-M da Novavax em outras vacinas. A Novavax ainda tem o direito de desenvolver a vacina contra a gripe Covid às suas próprias custas.

As ações da Sanofi subiram ligeiramente no início das negociações em Paris. As ações caíram cerca de 5% nos últimos 12 meses até o fechamento de quinta-feira.

O acordo é um impulso para a Novavax, que tenta reestruturar seus negócios após um 2023 difícil. A Novavax relatou um prejuízo líquido de US$ 148 milhões no primeiro trimestre, em comparação com um prejuízo de US$ 294 milhões um ano antes.

À primeira vista, o acordo parece surpreendente para a Sanofi, mas pode ser um movimento estratégico, disse Mila Pankovskaya, analista da Bloomberg Research.

“Tanto a Moderna como a Pfizer estão a avaliar vacinas combinadas baseadas em mRNA e, embora a Sanofi acredite que o seu produto contra a gripe sem mRNA não será melhorado, a possibilidade de oferecer uma combinação alternativa sem mRNA parece uma medida prudente”, disse ela.

