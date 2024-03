Pilotos da Batik Air: Autoridades indonésias dizem que o avião saiu da pista porque os dois pilotos adormeceram.

CNN

O Ministério dos Transportes da Indonésia iniciará uma investigação depois que dois pilotos da Batik Air adormeceram durante um voo recente, informou a agência de notícias estatal Antara, citando o diretor-geral da aviação civil do ministério, M Christie Enda Murni.

De acordo com um relatório preliminar divulgado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (KNKT) no sábado, o piloto e o copiloto do voo de Kentari, no sudeste da província de Sulawesi, para a capital Jacarta, em 25 de janeiro, dormiram 28 minutos ao mesmo tempo, causando erros de navegação. “A aeronave não estava na trajetória de voo correta.”

Ninguém a bordo – incluindo 153 passageiros e quatro comissários de bordo – ficou ferido durante o voo e não houve danos ao avião, disse a KNKT em um relatório preliminar.

O voo BTK6723 durou duas horas e 35 minutos e pousou com sucesso em Jacarta, segundo Antara e o relatório inicial.

A CNN entrou em contato com a Batik Air.

De acordo com o relatório, o segundo em comando relatou no início do dia que seu copiloto não estava “devidamente descansado”.

No voo anterior ao incidente, o segundo em comando conseguiu dormir “cerca de 30 minutos”. Após a aeronave decolar de Kendari e atingir a altitude de cruzeiro, o piloto em comando solicitou permissão para descansar e o segundo em comando assumiu o controle da aeronave. Cerca de 90 minutos de voo, o segundo em comando “adormeceu inadvertidamente”, segundo o relatório.

O Centro de Controle de Área de Jacarta (ACC) tentou chegar ao avião 12 minutos após a última transmissão registrada pelo copiloto, mas não houve resposta dos pilotos, disse. Cerca de 28 minutos após a última transmissão registrada, o piloto em comando acordou e percebeu que a aeronave não estava na trajetória de voo correta. Nesse momento, ele acordou o segundo em comando e respondeu ao ACC.

O relatório inicial descreveu o piloto em comando dizendo ao ACC que o avião havia enfrentado um “problema de comunicação de rádio”, que foi resolvido.

A declaração não nomeou os pilotos, mas identificou o piloto em comando como um homem indonésio de 32 anos e o segundo em comando como um homem indonésio de 28 anos. O segundo em comando tinha gêmeos de um mês e “teve que se levantar várias vezes para ajudar a esposa a cuidar dos filhos”, disse o relatório.

“Investigaremos e revisaremos as operações de voos noturnos na Indonésia em relação ao gerenciamento de risco de fadiga para a Batik Air e outras operadoras aéreas”, disse Murni em comunicado, de acordo com a Antara.

A tripulação do voo BTK6723 foi suspensa de acordo com o procedimento operacional padrão enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada, acrescentou, segundo a agência de notícias.

Ele disse que a agência enviaria um Inspetor de Voo para Resolução de Problemas de Segurança (RSI) aprovado para investigar a causa do incidente e recomendar medidas de mitigação aos pilotos e supervisores.