O Hollywood Actors Guild concordou com um acordo provisório para encerrar uma greve de quatro meses

O sindicato dos atores Sack-Of-Tra afirma que concordou com um acordo provisório com os estúdios de Hollywood para encerrar uma greve de um mês.

Sack-After chegou a um acordo com a Aliança de Produtores de Cinema e TV (AMPTP) por unanimidade, encerrando a greve de 118 dias.

O impasse – juntamente com a greve dos roteiristas solo – paralisou a indústria do entretenimento e atrasou o lançamento de vários grandes filmes.

Eles disseram que a greve terminaria oficialmente na quinta-feira, com mais detalhes divulgados após a reunião de sexta-feira.

O acordo deu à Sag-Aftra “os maiores ganhos de negociação coletiva da história do sindicato”.

Disney/Marvel’s Blade, Dune: Part Two e Fantastic F foram adiados por vários meses, enquanto Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars também foram adiados por um ano.

Remakes live-action de animações da Disney, como a série Avatar de James Cameron, e Paddington no Peru, como Moana e Lilo & Stitch, também foram afetados.

Durante a greve, os retardatários do cinema e as estrelas de Hollywood não compareceram a eventos como salas de cinema porque as regras sindicais os proibiam de aceitar qualquer trabalho, incluindo promoção ou publicidade, para projetos.