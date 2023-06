PwC Austrália: empresa de contabilidade divide negócios após escândalo de vazamento de impostos

A PwC Austrália diz que venderá seus negócios governamentais por A$ 1 (US$ 0,70; £ 0,50) após um escândalo sobre o uso indevido de esquemas fiscais secretos do governo.

A gigante da contabilidade também anunciou a nomeação de um novo executivo-chefe no país.

Um ex-sócio que assessorou o governo australiano compartilhou rascunhos de leis de elisão fiscal corporativa com colegas, que os usaram para apresentar aos clientes. Os vazamentos ocorreram entre 2014 e 2017.

No entanto, políticos e autoridades pediram que a PwC Austrália fosse proibida de receber contratos governamentais. Até que a corrupção seja satisfatoriamente respondida.

No início deste mês, a PwC Austrália disse ter identificado 76 atuais e ex-sócios ligados ao escândalo e entregou seus nomes aos legisladores australianos.

A PwC Austrália nomeou no domingo Kevin Burrow como seu novo executivo-chefe. Ele foi anteriormente Global Clients e Industry Leader da PwC Network.

“Ele trabalhará com seus colegas e equipe administrativa para reconquistar a confiança das partes interessadas da PwC Austrália”, disse Justin Carroll, presidente da equipe administrativa da PwC Austrália.

A empresa disse que está vendendo seus negócios do governo federal e estadual australiano para a empresa de private equity Allegro Funds, com o objetivo de chegar a um acordo sobre o negócio até o final do próximo mês.