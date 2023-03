A vista superior mostra 5 planetas se unindo no céu noturno na terça-feira

Você precisará de uma mão cheia de dedos para contar quantos planetas você pode ver na noite de terça-feira. Após o pôr do sol, os observadores do céu terão a chance de ver Vênus, Marte, Júpiter, Mercúrio e Urano formando um arco no céu noturno. E não se esqueça de olhar para a lua!