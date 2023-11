Crise em Gaza enquanto Israel alerta sobre uma longa guerra com o Hamas: atualizações ao vivo

10h47 horário do leste dos EUA, 4 de novembro de 2023

Ministros das Relações Exteriores árabes pedirão “cessar-fogo imediato” em Gaza durante reunião com Blinken, diz Jordânia



De Caroline Faraj da CNN em Dubai e Zeena Saifee em Jerusalém



Ondas de fumaça após um ataque aéreo israelense na cidade de Gaza em 3 de novembro.



Ali Jadalla/Anatolu/Getty Images



Os ministros das Relações Exteriores árabes devem “pedir um cessar-fogo imediato” em Gaza durante uma cúpula em Amã no sábado, disse o Ministério das Relações Exteriores da Jordânia em uma postagem nas redes sociais.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, deverá reunir-se com vários ministros das Relações Exteriores árabes durante a cúpula para discutir a situação em Gaza.

Durante a reunião, os ministros irão “afirmar a posição árabe apelando a um cessar-fogo imediato e à entrega imediata e urgente de ajuda humanitária à Faixa de Gaza”, disse o ministério jordano.

O ministério disse que a reunião irá discutir “todas as formas de acabar com esta perigosa degradação que ameaça a segurança de toda a região”.

Blinken também se reuniu separadamente com o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, em Amã, antes da reunião conjunta.

Algum contexto: Os ministros das Relações Exteriores da Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Catar, bem como o secretário do comitê executivo da Organização para a Libertação da Palestina, também estão programados para se reunirem com Blingen, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Jordânia.