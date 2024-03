O colapso da ponte Francis Scott Key em Baltimore: o que sabemos sobre o navio e a ponte

26 de março de 2024 Atualizado há 3 horas

Um navio porta-contêineres colidiu com a ponte Francis Scott Key, perto de Baltimore, na madrugada de terça-feira.

Vários veículos que estavam na ponte ficaram submersos nas águas do rio Patapsco. Horas depois, a Guarda Costeira disse que pelo menos seis pessoas foram consideradas mortas.

O governador de Maryland, Wes Moore, declarou estado de emergência e o porto de Baltimore está fechado para navios.

O presidente Joe Biden prometeu que o governo federal cobriria o “custo total” da reconstrução da ponte e da reabertura do porto.

O que sabemos sobre a ponte?

A Ponte de Baltimore, mais conhecida como Key Bridge, foi inaugurada em 1977 em homenagem a Francis Scott Key, um poeta de Maryland do século XIX que escreveu a letra do hino nacional dos EUA, o Star Spangled Banner.

A ponte tinha 2,6 km de comprimento e atravessava o rio Patapsco e o porto de Baltimore. O rio deságua na Baía de Chesapeake, o maior estuário dos Estados Unidos.

É descrita como uma ponte de treliça contínua e seu vão principal de 1.200 pés é o terceiro mais longo de qualquer tipo de ponte no mundo.

Imagens de vídeo do incidente mostraram a ponte desabando imediatamente após o navio porta-contêineres Daly atingir um de seus píeres. Aconteceu por volta da 01h30 horário local (05h30 GMT) de terça-feira.

Oito pessoas – todas parte de uma equipe de construção contratada para consertar os buracos – foram vistas na ponte no momento.

Dois dos trabalhadores são da Guatemala, segundo a embaixada do país em Maryland.

Duas pessoas foram retiradas da água depois que a ponte desabou, uma em estado crítico e outra ilesa, disseram autoridades.

Mas mais seis pessoas podem ter morrido devido às temperaturas frias da água e às horas passadas abaixo da superfície, disse a Guarda Costeira dos EUA na noite de terça-feira. A agência disse que estava suspendendo sua principal operação de busca e resgate que durava um dia.

Agora se concentrará nos esforços de recuperação para encontrar os corpos e encerrar as famílias afetadas.

As autoridades dizem que os socorristas estavam tentando encontrar os homens em condições traiçoeiras, pois havia “alguma carga ou retenção pendurada na ponte” e detritos perigosos na água.

A temperatura da água no porto estava em torno de 9°C (48°F). A hipotermia ocorre quando a temperatura corporal de uma pessoa cai abaixo de 35ºC.

Os bombeiros de Baltimore disseram que os veículos foram detectados por sonar na água.

O que sabemos sobre o navio?

O navio porta-contêineres Daly, com bandeira de Cingapura, foi originalmente construído pela sul-coreana Hyundai Heavy Industries para o armador grego Oceanbulk.

Atualmente é operado pela empresa de transporte fretado Synergy Group e temporariamente alugado pela empresa de transporte de contêineres Maersk, disse um comunicado da Maersk.

A Maersk acrescentou que transportava carga para os clientes, mas não havia pessoal da empresa a bordo no momento.

A embarcação partiu do Terminal Marítimo Seagard de Baltimore aproximadamente às 00h24, horário local, na terça-feira, com destino a Colombo, Sri Lanka.

Sua velocidade aumentou constantemente e manteve um curso reto para sudeste ao longo do rio Patapsco.

Então, às 01h25, o navio repentinamente desviou de seu curso reto e começou a desacelerar, mostram os dados do MarineTraffic.

Neste ponto, o vídeo mostra todas as luzes do lado de fora do navio se apagando repentinamente e a fumaça começa a sair do funil do navio.

Em nenhum momento ele bateu na ponte.

Um sinal de socorro foi enviado quando o navio se aproximou da ponte, o que deu às autoridades tempo para impedir que os carros passassem pela ponte e “salvou vidas”, disse o governador Moore.

Ele disse que o navio estava se movendo “muito, muito rápido” a oito nós, ou cerca de 15 km/h.

Um memorando não confidencial da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos EUA, obtido pela CBS, parceira norte-americana da BBC, diz que Dally “perdeu poder de propulsão”.

A Synergy disse que todos eles eram cidadãos indianos e que os dois pilotos, cidadãos norte-americanos de Baltimore, foram todos encontrados e não houve relatos de feridos.

A agência disse que havia várias explicações possíveis para o incidente, mas com dois pilotos envolvidos, tal acidente era incomum.

Um especialista em navegação disse à BBC que o acidente pode ter sido causado por falha mecânica, falha na direção ou apagão do gerador.

Este não é o primeiro incidente envolvendo Dali.

Dali fez bandeira com Cingapura em outubro de 2016. De acordo com a Autoridade Marítima e Portuária de Cingapura (MPAS).

Segundo a MPAS, os certificados que abrangem a integridade estrutural do navio e o funcionamento dos equipamentos do navio são válidos no momento do incidente.

O navio foi submetido e aprovado em duas inspeções separadas de estados portuários estrangeiros em junho e setembro de 2023, acrescentou a autoridade. Durante a inspeção de junho de 2023, um medidor de pressão do combustível com defeito foi consertado antes do navio deixar o porto.

O que acontecerá se a ponte desabar?

A localização da ponte principal sugere que o tráfego rodoviário será gravemente perturbado durante meses e até anos. O transporte marítimo no porto de Baltimore também será severamente afetado.

A ponte de quatro pistas fazia parte da Interstate 695, um anel viário externo ao redor de Baltimore conhecido como “Baltimore Beltway” e que transportava 11,5 milhões de veículos por ano.

O porto de Baltimore ainda pode ser atravessado por metrô perto da cidade, mas as autoridades locais declararam um “alerta de trânsito importante” e esperam problemas de trânsito significativos após o incidente.

O colapso da ponte seria particularmente problemático para os camiões que transportavam materiais perigosos, que conseguiram atravessar a ponte mas foram impedidos de entrar num túnel alternativo.

Mas o incidente não prejudicou o transporte.

O secretário de Transportes, Pete Buttigieg, recusou-se a fornecer um cronograma para o fechamento do porto na terça-feira, mas disse que haveria um “impacto enorme e duradouro nas cadeias de abastecimento”.

O especialista em transporte de contêineres Lars Johnson disse que o incidente foi um “grande desastre” que “criaria problemas significativos para importadores e exportadores dos EUA na Costa Leste dos EUA”.

legenda da imagem, Na madrugada o navio ficou preso nos restos da ponte

“Muitos navios comerciais estão agora presos no porto de Baltimore”, diz ele, com cerca de 21 mil unidades de carga tendo que passar por outros portos da região. Nenhum é navio porta-contêineres, mas alguns são graneleiros.

Estima-se que cerca de 800 mil veículos tenham passado pelo porto até 2023, transportando 1,3 milhão de toneladas de carga importada.