Manhattan DA e republicanos da Câmara resolvem disputa sobre investigação de Trump

O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, concordou na sexta-feira em permitir que um ex-promotor de seu escritório testemunhasse em uma investigação do Partido Republicano sobre o caso do promotor contra o ex-presidente Donald Trump.

Bragg e o presidente do Judiciário da Câmara, Jim Jordan, R-Ohio, apresentaram uma moção conjunta na sexta-feira que abriria caminho para Mark Pomeranz votar no próximo mês.

Porta-voz da Câmara painel A Relatório Uma votação foi marcada para 12 de maio, depois que o gabinete de Praga retirou seu apelo.

Bragg tentou bloquear elementos da investigação do Comitê Judiciário da Câmara na semana passada. Bragg alega em seu processo que o painel liderado pelo Partido Republicano e Jordan estão tentando interferir em seu impeachment contra Trump.

Depois que um tribunal distrital decidiu na quarta-feira que Pomerantz deve testemunhar perante o Comitê Judiciário de acordo com uma intimação do grupo, Bragg apelou, bloqueando temporariamente a decisão do tribunal inferior.

Uma porta-voz do escritório do procurador distrital de Manhattan disse na sexta-feira que seu esforço para bloquear temporariamente a intimação “nos deu o tempo de que precisávamos para coordenar com o Comitê Judiciário da Câmara um acordo que protege os privilégios e interesses do promotor distrital”.

“Estamos satisfeitos com esta resolução, que garante que quaisquer perguntas de nosso ex-funcionário serão ouvidas na presença de nosso conselho geral em um prazo razoável e acordado”, acrescentou o porta-voz.

O porta-voz de Jordan respondeu à NBC News: “Ele teria conseguido um advogado de qualquer maneira. Total spin zone.”

O escritório de Bragg foi processado por seu papel nos pagamentos a Trump no final da campanha presidencial de 2016. Trump se declarou inocente neste mês de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais.

Jordan disse neste mês que a função anterior de Pomerantz no escritório do promotor, liderando uma investigação sobre as finanças de Trump, “foi posicionada de maneira única para fornecer informações relevantes e necessárias” para a investigação de sua equipe sobre o processo de Bragg contra Trump. Jordan argumentou que Pomerantz já havia compartilhado informações sobre o assunto em um livro e em entrevistas na mídia.