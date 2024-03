Os lucros da Costco superaram as estimativas de lucro, enquanto os lucros caíram ligeiramente e as ações caíram

Costco (COST) relatou seus resultados fiscais do segundo trimestre de 2024, mais uma vez aumentando seus ganhos.

O Wholesale Club relatou lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 3,92, superando as estimativas de US$ 3,62. A receita foi de US$ 58,44 bilhões, um aumento de 5,7% ano após ano, mas um pouco inferior aos US$ 59,04 bilhões de acordo com dados da Bloomberg.

Excluindo gás e câmbio, as vendas mesmas lojas cresceram 5,8%.

Nos EUA, o crescimento das vendas nas mesmas lojas foi melhor do que o esperado, 4,8%. O Canadá superou as estimativas com um crescimento de 9% nas vendas nas mesmas lojas, enquanto as lojas internacionais registraram um aumento melhor do que o esperado de 8,2%.

As taxas de adesão, uma importante fonte de receita, chegaram a US$ 1,11 bilhão, acima dos US$ 1,03 bilhão do ano anterior. Isso é uma melhoria em relação ao primeiro trimestre, que rendeu US$ 1,08 bilhão.

A assinatura Costco Gold Star custa US$ 60 por ano, enquanto a assinatura Executive custa US$ 120. Algumas pessoas na rua previram no ano passado que a Costco aumentaria os preços neste verão.

Antes dos lucros, Joe Feldman, diretor administrativo sênior do Telsey Advisory Group, disse ao Yahoo Finance Live que a Costco é “agora a líder” porque está tendo um bom desempenho e atendendo “consumidores mais ricos” em busca de valor.

O comércio eletrônico continua ganhando impulso. No segundo trimestre, as vendas digitais da empresa cresceram 18% a mais que há um ano.

As ações da Costco subiram 60% no acumulado do ano, superando o ganho de 29% do S&P 500 (^GSPC). O varejista possui atualmente 875 armazéns, incluindo 603 locais nos Estados Unidos e Porto Rico.

Veja como a Costco reportou as estimativas de Wall Street para o segundo trimestre fiscal, de acordo com dados da Bloomberg:

Vendas Líquidas: US$ 58,44 bilhões e US$ 59,04 bilhões

EPS ajustado: $ 3,92 e $ 3,62 esperados

Crescimento de vendas na mesma loja: 5,8% e esperado 4,65% Crescimento das vendas nas mesmas lojas nos EUA: 4,8% vs. 4,09% esperado Crescimento das vendas nas mesmas lojas do Canadá: 9% vs. 6,31% esperado Outros Internacionais: 8,2% e 6,17% esperados



