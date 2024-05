O primeiro PC Copilot Plus da Samsung é o Galaxy Edge4 Book

A Microsoft anunciou uma linha completa de PCs Copilot Plus em seu evento Surface na segunda-feira, e as entradas da Samsung são um laptop de 14 polegadas e dois de 16 polegadas, chamados coletivamente de Galaxy Book4 Edge. Se você estiver Reserve-os hoje, TV Samsung gratuita de 50 polegadas Descer!

O Galaxy Book4 Edge de 14 polegadas custa a partir de US$ 1.349,99 com um processador Snapdragon X Elite de 12 núcleos e 3,4 GHz com boost dual-core de 4,0 GHz, 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB (até 1 TB). Ele possui uma tela sensível ao toque AMOLED de 120 Hz 2880 x 1800 de 14 polegadas, capaz de até 500 nits de brilho com HDR e VRR e 120 por cento da faixa P3. Possui duas portas USB 4 Tipo C, HDMI 2.1 e um conector de áudio combo. Ele pesa 2,6 libras.

Isso é sinergia pan-galáctica, é isso. Imagem: Samsung

O modelo de 16 polegadas vem em duas versões: uma com o processador Snapdragon X Elite topo de linha (aumentado para 4,2 GHz) e 1 TB de armazenamento por US$ 1.749,99, e outra com o mesmo processador de 14 polegadas e 512 GB de armazenamento por $ 1.449,99. Eles compartilham as mesmas especificações de tela do modelo maior de 14 polegadas. Além de duas portas USB 4 Tipo C, HDMI 2.1 e áudio combo, cada um dos 16 polegadas vem com uma porta USB 3.2 Tipo A e um slot para cartão microSD. Ambos pesam 3,4 libras.

De acordo com as especificações do comunicado de imprensa da Samsung, todos os três vêm com 16 GB de RAM, o que parece mínimo e um pouco insignificante para um PC Copilot Plus. Entre eles estão o enclave seguro Knox da Samsung e vários recursos que permitem o compartilhamento de dados com os telefones Galaxy da Samsung. Sinergia!