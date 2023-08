Óculos que bloqueiam a luz azul não ajudam na fadiga ocular ou na qualidade do sono, descobriram os pesquisadores

Os óculos de luz azul se tornaram populares nos últimos anos com a ideia de proteger nossos olhos aplicativo de tela – mas uma nova análise mostra que eles podem não ser tão benéficos para a saúde ocular quanto se esperava anteriormente.

Os pesquisadores revisaram dados de 17 ensaios clínicos randomizados – a “melhor evidência atual” que puderam encontrar sobre o assunto – e Publicou os resultados Friday no Cochrane Database of Systematic Reviews Journal. Descobertas? Óculos comercializados para filtrar a luz azul provavelmente não farão nenhuma diferença para a fadiga ocular qualidade do sono.

“Em comparação com as lentes que não filtram a luz azul, não encontramos benefícios de curto prazo no uso de lentes de vidro com filtragem da luz azul para reduzir a fadiga visual associada ao uso do computador”, disse Laura Downey, autora sênior da revisão e professora associada de medicina. na Universidade da Califórnia, Berkeley. Professor A. da Universidade de Melbourne, Victoria, Austrália Comunicado de imprensa.

“Atualmente não está claro se essas lentes afetam a qualidade visual ou os resultados relacionados ao sono, e nenhuma conclusão pode ser tirada sobre os efeitos potenciais na saúde da retina a longo prazo”, acrescentou. “As pessoas devem estar cientes dessas descobertas ao decidir comprar esses óculos”.

Os estudos que eles revisaram variaram em tamanho e duração, com cinco a 156 participantes avaliados em períodos variados, variando de um dia a cinco semanas. Mais pesquisas com acompanhamentos mais longos em populações mais diversas são necessárias para avaliar melhor quaisquer efeitos potenciais, disseram os autores.

“(Mais estudos) devem examinar se os resultados de eficácia e segurança diferem entre diferentes grupos e se diferentes tipos de lentes são usados”, disse o autor Dr. Sumir Singh, pesquisador de pós-doutorado no laboratório de Downey, aconselhando sobre pesquisas futuras.

A luz azul emitida por telas de computador e smartphones irrita os olhos Pode causar problemas de sono. Durante a pandemia, os médicos relataram um aumento de deficiências visuais relacionadas ao uso do computador, incluindo dores de cabeça, dores de cabeça frontais, dor ao redor dos olhos e dor atrás dos olhos, além de cansaço visual, que pode levar a olhos secos e problemas relacionados.

Os americanos também se preocuparam com a forma como o aumento do tempo de tela durante os bloqueios afetaria seus olhos. Conforme encontrado em uma pesquisa da Alcon/Ipsos de julho de 2020 60% das pessoas Eles disseram que estavam preocupados com o impacto potencial.

Os vendedores de óculos ou filtros que bloqueiam a luz azul prometem uma solução – mas não é a primeira vez que os especialistas lançam dúvidas sobre sua eficácia.

Optometrista Dr. Robert Johnson disse no início deste ano CBS News Pittsburgh Embora ele se preocupe com o impacto das telas em nossa visão, os bloqueadores de luz azul não são a resposta.

“Eu diria que os pacientes encomendaram óculos de bloqueio azul da Internet para suas filhas, o que é o que quero dizer”, disse ele. “Esta situação de bloqueio azul é fundamentalmente falsa. … É um dos absurdos que vem da publicidade.”

Mas mesmo que os bloqueadores de luz azul não façam nada, eles não vão te machucar. Na verdade, disse ele, “não causa absolutamente nenhum dano”.

No entanto, em vez de gastar dinheiro com tons especiais, os especialistas aconselham fazer pausas nas cortinas.

Dr. Christopher Starr, oftalmologista da Weill Cornell Medicine, em Nova York, disse anteriormente. “CBS esta manhã” Esses óculos não são necessários para pausas curtas de olhar para a tela.

“É importante fazer pausas e acho que essa é a verdadeira chave aqui, não ter muitos espelhos ou filtros nas telas”, disse Starr.

Ela recomenda fazer pequenas pausas nas telas a cada 20 minutos. Durante esse intervalo, olhe para um objeto a pelo menos 20 pés ou mais de distância por 20 segundos ou mais. Feche os olhos por 20 segundos durante o intervalo.

Johnson também segue a “regra 20-20-20”.

“A cada 20 minutos, não olhe para mais de 6 metros de distância por 20 segundos”, disse ele. “Ele relaxa seu mecanismo de foco, dá descanso aos seus olhos e faz você se sentir mais confortável.”

—John Shumway e Analisa Novak contribuíram para este relatório.