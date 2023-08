Os incêndios no oeste do Canadá levam a novas evacuações enquanto os bombeiros correm para combater o incêndio em Yellowknife

Mais de 20 voos de evacuação podem estar em Yellowknife na sexta-feira

O fogo deve atingir os arredores de Yellowknife no sábado

Novos incêndios solicitam ordens de evacuação em Kelowna, British Columbia

YELLOWKNIE, Territórios do Noroeste/EDMONTON, 18 de agosto (Reuters) – Moradores da cidade de Yellowknife, no norte do país, lutaram contra as chamas antes de deixar a cidade depois que um grande incêndio florestal irrompeu na província de British Columbia, no oeste do Canadá, na manhã desta sexta-feira.

Um estado de emergência foi declarado na sexta-feira em Kelowna, uma cidade de cerca de 150.000 pessoas a leste de Vancouver. A Província do Pacífico diz que as próximas 24 a 48 horas serão muito difíceis.

Depois que um incêndio florestal que estava queimando desde terça-feira saltou do lago Okanagan e se espalhou para partes de Kelowna, algumas montanhas ao redor da cidade estavam em chamas à luz da frente.

“Residentes sob alerta de evacuação são aconselhados a se prepararem para deixar suas casas a qualquer momento”, disse a cidade em comunicado, acrescentando que as pessoas devem estar preparadas para deixar suas casas por longos períodos de tempo.

O enorme incêndio que ameaça Yellowknife, capital dos Territórios do Noroeste, cerca de 885 milhas (1.425 km) a nordeste, fez pouco progresso na quinta-feira, mas a mudança dos ventos espera que chegue aos subúrbios no fim de semana, disse Mike Westwick, dos Territórios. Oficial de Informações de Incêndio.

“Os próximos dois dias são absolutamente críticos e os mais desafiadores da temporada”, disse ele à Canadian Broadcasting Corp. na sexta-feira.

“Vamos jogar tudo o que temos nesse avanço. Vamos jogar o avião nele e, quando for seguro, vamos jogar as pessoas nele”, disse Westwick.

O incêndio está a cerca de 15 km (9 milhas) a noroeste da cidade, mas a mudança dos ventos deve aproximá-lo. Incêndios queimavam em ambos os lados da única rodovia fora da cidade, mas ela permanecia aberta.

“Deixando Yellowknife, você está dirigindo com fumaça”, disse Brent Saulnier, que se mudou da vizinha Alberta para a cidade. “Está pegando fogo dos dois lados da estrada… É uma experiência muito surreal.”

Muitos mais devem deixar a cidade de 20.000 habitantes com um prazo de evacuação definido para o meio-dia, horário local (18h00 GMT). Cerca de 10 voos de evacuação retiraram 1.500 pessoas de Yellowknife na quinta-feira, e cerca de 22 outros são esperados na sexta-feira, disseram autoridades.

“Ninguém imaginava um evento desta magnitude. Ainda é estressante. Ainda há muita gente em Yellowknife.

Cerca de 65% da população total dos Territórios do Noroeste, 46.000, está pronta para evacuação.

Equipes, incluindo militares, cortaram a vegetação para criar aceiros, instalaram sistemas de sprinklers e deliberadamente atearam fogo para remover o combustível antes de se aproximarem de grandes incêndios, disse Westwick.

A expansão do perigo de incêndio e a interrupção da vida e da terra ressaltam a gravidade da pior temporada de incêndios florestais canadenses do ano, com mais de 1.000 incêndios ativos em todo o país.

condições secas

Especialistas dizem que a mudança climática exacerbou o problema dos incêndios florestais. Autoridades dizem que a seca e as altas temperaturas foram um fator no número e na intensidade dos incêndios este ano. Grande parte do Canadá experimentou condições de seca incomum.

À medida que aumentava o número de evacuados em Grande Prairie e St. Albert, na periferia norte de Edmonton, ambas as cidades declararam que haviam atingido sua capacidade total e retornaram todas as chegadas a um novo centro em Leduc, ao sul da capital da província de Edmonton.

Entre eles estava a família Goor de Hay River.

A família não tinha certeza de onde seu filho Liam, de 13 anos, iria pousar quando recebeu um alerta em seu telefone enquanto acampava, voltando de uma viagem de cadete no vizinho território de Yukon.

Conforme a família se muda para Alberta, o mais importante para Paula Gore é sua família.

“A única coisa que eu tinha em mente era que eu tinha as crianças, os cachorros e nós tínhamos uns aos outros, para sair de lá. Você pode realmente pensar nisso na época”, disse ela.

