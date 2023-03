O S&P 500 fecha antes do testemunho de Powell, antes dos próximos dados

6 Mar (Reuters) – O S&P 500 subia ligeiramente nesta segunda-feira, encerrando sua sessão em baixa, com os investidores nos rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos apoiando o testemunho desta semana do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e o relatório de empregos de fevereiro.

Na sessão anterior, os índices pareciam muito mais fortes com o Nasdaq (.IXIC) subindo mais de 1% em um ponto antes de perder gradualmente seus ganhos. O maior impulso veio da fabricante do iPhone, Apple Inc (AAPL.O), depois que o Goldman Sachs iniciou a cobertura com uma classificação de “comprar”.

Mas as ações desistiram dos ganhos anteriores, pois os dados mostraram que o rendimento das notas do Tesouro dos EUA de 10 anos e o rendimento dos títulos do Tesouro de 2 anos foram menores do que o esperado em janeiro e os novos pedidos de produtos manufaturados dos EUA foram menores.

À medida que as taxas mais altas reduzem o valor dos fluxos de caixa futuros, o aumento dos rendimentos dos títulos pesa sobre as avaliações das ações, principalmente ações de crescimento e tecnologia.

“O mercado está em um padrão de espera porque esta semana será fundamental para esclarecer o que está acontecendo na economia dos EUA”, disse Irene Dunkel, estrategista-chefe de ações dos EUA.

A PCA Research em Nova York divulgará seu relatório de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA para fevereiro na sexta-feira.

“As pessoas se preocupam com os números de empregos e dados econômicos porque se preocupam com o que o Fed fará. Todos os caminhos levam ao Fed no final.”

E com os possíveis aumentos das taxas do Fed sendo sua principal preocupação, os dados de segunda-feira já diminuíram o entusiasmo dos investidores, disse Shawn Cruz, estrategista-chefe de negociação da TD Ameritrade em Chicago.

“Ainda há muito trabalho a ser feito sobre a inflação”, disse Cruz. “Não vemos a desaceleração da demanda que precisamos ver. O objetivo do Fed aumentar as taxas é desacelerar a economia.”

Segundo dados preliminares, o S&P 500 (.SPX) subiu 2,72 pontos, ou 0,07%, para terminar em 4.048,36, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) perdeu 12,59 pontos, ou 0,11%, para 11.676,41. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 38,69 pontos, ou 0,12%, para 33.429,66.

O setor de commodities vinculado a commodities ( .SPLRCM ) foi mais fraco na segunda-feira depois que a China estabeleceu uma meta abaixo do esperado para o crescimento econômico de cerca de 5% este ano.

Três dos principais índices de ações dos EUA subiram na sexta-feira e registraram ganhos semanais depois que os comentários dos formuladores de políticas do Fed diminuíram o nervosismo em torno de um aumento agressivo dos juros.

Mas a presidente do Federal Reserve Bank de São Francisco, Mary Daly, disse no sábado que se os dados da inflação e do mercado de trabalho forem mais quentes do que o esperado, as taxas de juros devem ser mais altas em dezembro do que as autoridades do Fed previram.

Os investidores estarão procurando por pistas sobre a futura trajetória de aumento dos juros do Fed quando Powell testemunhar perante o Congresso na terça e quarta-feira. A última conversa de Powell sobre dados econômicos fortes e inflação mais quente do que o esperado levantou preocupações de que o Fed aumentará as taxas mais do que o esperado ou as manterá mais altas por mais tempo.

Os traders esperam pelo menos três aumentos de 25 pontos-base este ano e as taxas de juros para 5,44% em setembro, de 4,67% agora.

As ações de empresas relacionadas a criptomoedas ficaram voláteis depois que a Silvergate Capital Corp (SI.N) encerrou sua rede de pagamentos criptográficos.

