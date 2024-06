Crescente incêndio florestal queima mais de 10.000 acres e força evacuações perto de Los Angeles

Dois edifícios, um quiosque e uma instalação de entretenimento foram danificados, mas nenhuma casa foi queimada, disseram autoridades.

As autoridades evacuaram cerca de 1.200 pessoas da Área Recreativa de Hunger Valley e fecharam o reservatório vizinho de Pyramid Lake, disse o corpo de bombeiros. disse.

Os bombeiros trabalhavam para traçar linhas de contenção e usavam aeronaves para tentar impedir a propagação do fogo, mas tinham visibilidade limitada, disse o departamento na noite de sábado.

Partes do nordeste do Arizona, sudeste de Utah e oeste do Novo México também enfrentam alto risco de incêndio no domingo, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.