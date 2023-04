Evacuação das equipes de bombeiros da fábrica de Brunswick Georgia

(CNN) Um incêndio em uma planta que provocou evacuações em Brunswick, na Geórgia, foi extinto após reinar na tarde de sábado. Conforme declarado nele Conselho de Comissários do Condado de Glynn.

O Incêndio na planta pinoaEntregando resinas especiais de breu e politerpeno, no início da manhã de sábado, jateadas com papelão disse no Facebook quase três horas depois É restrito e não tem preocupação imediata com a segurança pública.

Mais tarde no sábado, em outro post no Facebook, o conselho disse que o incêndio havia reacendido e uma ordem de abrigo no local havia sido emitida para um raio de uma milha ao redor da fábrica. Todas as ordens de evacuação e abrigo no local foram suspensas por volta das 22h, e as autoridades disseram mais tarde que o incêndio havia sido apagado.

Em uma coletiva de imprensa no sábado à noite, o prefeito de Brunswick, Cosby Johnson, disse que emitiu um anúncio de emergência para a cidade.

“Como não sabemos o quanto podemos controlar esse incêndio e não podemos prever para onde o vento vai se mover, pensamos que seria melhor falar com toda a nossa cidade, não apenas com um pedaço dela”, Johnson disse.

Kimberly Michelle Edmond foi aconselhada a permanecer no local no início do sábado, Ele disse à CNN que o fogo ainda estava queimando por volta das 17h e que ele podia sentir o cheiro da casa de sua mãe, a cerca de um quilômetro de distância. Edmond disse que se sentiu um pouco tonto quando saiu, mas não descreveu o cheiro do ar como particularmente ruim.

Major acrescentou que a cidade abriu um abrigo para os deslocados de suas casas.

As autoridades agradeceram às cidades e condados próximos, incluindo Jekyll Island, Savannah, Wayne County, Geórgia e Jacksonville, Flórida, por enviarem recursos para ajudar.

De acordo com o chefe assistente dos bombeiros de Brunswick, Lawrence Cargill, a origem do incêndio ainda era desconhecida na noite de sábado.

Correção: Esta história foi atualizada com a ortografia correta do Condado de Glynn.