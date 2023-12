NBA suspende Draymond Green indefinidamente, citando ‘história repetida’

O atacante do Golden State Warriors, Draymond Green, foi suspenso indefinidamente pela NBA por acertar o centro do Phoenix Suns, Jusuf Nurkic, no rosto durante o jogo de terça-feira à noite, anunciou a liga na quarta-feira.

Green recebeu uma falta flagrante 2 por acertar Nurkic e foi posteriormente expulso pela terceira vez nesta temporada. De acordo com o comunicado da NBA, a suspensão indefinida “leva em consideração o histórico de repetidas condutas antidesportivas de Green”.

A NBA disse que ele deve cumprir “certas condições da liga e do time” antes de poder voltar a jogar.

Green, o gerente geral do Warriors, Mike Dunleavy Jr., e o agente de Green, Rich Ball, devem se reunir na quinta-feira para discutir um caminho para aconselhamento e ajuda para Green seguir em frente, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN. A liga não quer definir um número específico para a suspensão, mas está permitindo que Green reserve um tempo para lidar com os desafios que enfrenta.

Green recebe $ 153.941 por jogo por menos de 20 jogos e $ 202.922 por jogo por mais de 20 jogos.

Os três sacks de Green estão empatados em uma temporada. A primeira foi em 11 de novembro, contra o Cleveland Cavaliers, depois de cometer duas faltas técnicas. Em 14 de novembro, contra o Minnesota Timberwolves, ele parou Rudy Gobert para um touchdown. A NBA suspendeu Green por cinco jogos após o último incidente, citando o histórico de reincidência de Green durante a suspensão.

Green foi expulso faltando 8:23 para o fim do terceiro quarto na terça-feira, quando balançou e acertou Nurkic na cabeça enquanto defendia. Primeiro, quando Green estava de costas para Nurkic, ele bloqueou Nurkic repetidamente. Eventualmente, Green se virou e bateu na cabeça de Nurkic com a mão. Após análise do vídeo, os árbitros consideraram a falta 2 flagrante.

“Não sou de pedir desculpas pelas coisas que acho que farei, mas estou pedindo desculpas a Jusup porque não queria acertá-lo”, disse Green após o jogo. “Eu vendo call com as mãos… então eu estava vendendo call… eu balancei e infelizmente acertei ele.”

Os Warriors deixaram bem claro para Green que precisam dele na quadra. Com o Golden State com 10-13 e dois de seus jogadores mais importantes, Klay Thompson e Andrew Wiggins, continuando a lutar, essa necessidade é agora maior do que nunca.

Suspensões de carreira de Draymond Data Jogos A razão Dezembro de 2023 ?? Argumento narcisista Novembro de 2023 5 Argumento de Kobert Abril de 2023 1 A controvérsia do sabonete Março de 2023 1 16ª Inscrição Técnica Novembro de 2018 1 Conduta prejudicial à equipe* Junho de 2016 1 Controvérsia de LeBron *Suspensão concedida pelos Warriors pelo confronto KD – Estatísticas e informações da ESPN

“Precisamos dele. Precisamos de Draymond. Ele sabe disso”, disse o técnico do Warriors, Steve Kerr, na terça-feira. “Conversamos com ele. Ele tem que encontrar uma maneira de manter o equilíbrio e ficar longe dos companheiros.”

Green concordou com a mensagem de Kerr.

“Como eu disse, se eu quisesse fazer isso, me sentiria péssimo por não estar lá”, disse Green. “Mas minhas intenções eram vender os errados.”

Uma fonte disse à ESPN no mês passado que os Warriors perderam a capacidade de disciplinar Green depois de não responsabilizá-lo por socar o ex-companheiro de equipe Jordan Poole no campo de treinamento no ano passado.

Quando Green derrotou Domantas Sabonis, do Sacramento, na primeira rodada dos playoffs da temporada passada, os Warriors o defenderam e ficaram ao seu lado. Eles fizeram o mesmo após o incidente com Gobert em novembro, embora Kerr tenha dito que suas ações foram “inecusáveis”.

Informações de Bobby Marks da ESPN estão incluídas neste relatório.