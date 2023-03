O rolo compressor da SpaceX muda para alta velocidade este ano – Ars Technica

A SpaceX poderia ter conseguido tornar os lançamentos orbitais chatos? Cada vez mais, a resposta a esta pergunta aparece Sim.

Na sexta-feira, a empresa com sede na Califórnia lançou dois foguetes Falcon 9 com menos de quatro horas de intervalo. Às 12h26, horário local, um foguete Falcon 9 decolou dos 52 satélites Starlink da SpaceX para a órbita baixa da Terra a partir da plataforma de lançamento da Vandenberg Space Force Base, na Califórnia. Apenas 4 horas e 12 minutos depois, outro foguete Falcon 9 lançou dois grandes satélites de comunicação em órbita de transferência geoestacionária do Centro Espacial Kennedy para a empresa de satélites SES, com sede em Luxemburgo.

Isso quebrou o próprio recorde da SpaceX. No entanto, o recorde geral de menor tempo entre dois lançamentos do mesmo foguete ainda pertence ao veículo Soyuz, construído na Rússia. Em junho de 2013, a Roscosmos lançou um propulsor Soyuz do Cazaquistão e a Arianespace lançou uma Soyuz da Guiana Francesa menos de duas horas depois. No entanto, esses lançamentos foram conduzidos por duas agências espaciais separadas, em continentes separados.

Aumente a velocidade

O lançamento de sexta-feira dos dois satélites SES foi, no geral, a 19ª missão orbital da SpaceX no ano civil. A partir de hoje, a empresa lança um foguete Falcon a cada 4,1 dias e está prestes a lançar cerca de 90 foguetes até o final de 2023.

Para colocar isso em perspectiva, uma década atrás, os EUA lançavam uma média de 15 a 20 foguetes orbitais por ano. Em 2022, os Estados Unidos registraram o maior número de lançamentos de qualquer ano civil, com 78 voos orbitais. Este ano, salvo um acidente catastrófico com o propulsor Falcon 9, esse número pode chegar facilmente a três dígitos. O recorde histórico de lançamentos orbitais em um único ano é 101 em 1982 pela União Soviética.

Uma década atrás, a SpaceX ainda era uma startup na indústria editorial global. Em 2013, o Falcon 9 se tornou o primeiro foguete a ser lançado três vezes no mesmo ano. Foi de fato uma conquista monumental para a empresa, pois lançou sua segunda plataforma de lançamento na Base Aérea de Vandenberg e o 1.1, uma variante significativamente aprimorada do foguete Falcon 9. Voou em missões comerciais pela primeira vez e começou a experimentar pousos no mar.

Nesse ambiente competitivo de uma década atrás, a SpaceX ainda estava atrás de seus principais rivais, a Roscosmos, a Arianespace, com sede na Europa, e a United Launch Alliance, com sede nos Estados Unidos. Este ano esse número aumentou drasticamente. Até o momento, a Rússia lançou três foguetes, dois Soyuz e um Proton, em 2023. A ArianeSpace ainda não lançou uma missão, nem a United Launch Alliance.

Não há mais competição

Em outras palavras, os principais rivais da SpaceX lançaram três foguetes este ano na última década. A SpaceX, em comparação, lançou três foguetes em três dias, incluindo a missão CRS-27 que voou para a NASA na noite de 14 de março. Cada vez mais, a SpaceX será desafiada apenas pelos esforços combinados do governo da China e sua nascente indústria de lançamentos comerciais. dominando. O país tem um total de 11 lançamentos orbitais este ano.

O fundador da SpaceX, Elon Musk, disse na indústria de mísseis que deseja que os foguetes um dia atinjam funções de voo. Sua empresa ainda não está lá, pois leva duas semanas para pousar, atualizar e reiniciar o primeiro estágio do Falcon 9. Cada missão ainda requer um novo secundário. Tempos de resposta mais rápidos em seus três locais de lançamento, Cabo Canaveral e Kennedy Space Center na Flórida e Vandenberg na Califórnia, são cerca de uma semana a mais em cada instalação.

Mas eles certamente percorreram um longo caminho em uma década.