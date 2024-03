O Delta IV Heavy, um foguete cujo tempo já passou, voará mais uma vez

Este foguete se inflama antes de ir para o espaço. É o maior foguete do mundo movido inteiramente a hidrogênio líquido, um propulsor difícil de manusear, mas gratificante em seu desempenho.

O Delta IV Heavy tem sido o veículo de lançamento mais poderoso da América há quase uma década e tem sido uma pedra angular do programa espacial militar dos EUA há mais de 20 anos. É o foguete produzido comercialmente mais caro do mundo, impulsionado não apenas pela sua capacidade externa, mas também pela sua complexidade.

Agora, o último foguete Delta IV Heavy da United Launch Alliance deve decolar da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, na quinta-feira, com uma carga confidencial para a agência de satélites espiões do governo dos EUA, o National Reconnaissance Office.

“É uma peça de tecnologia incrível, com 23 andares de altura, meio milhão de galões de propelente e um quarto de milhão de libras de empuxo, e o mais metálico de todos os foguetes, ele se acenderá antes de ir para o espaço”, disse ele. Tory Bruno, presidente e CEO da ULA. “A aposentadoria (é importante) do futuro, a mudança para o Vulcan, um foguete de baixo custo e alto desempenho. Mas ainda é triste.”

45º e último Delta IV

Se o tempo permitir, o Delta IV Heavy ligará seus três motores RS-68A movidos a hidrogênio às 13h40 EDT (17h40 UTC) na quinta-feira, abrindo uma janela de lançamento de quatro horas. Os três RS-68 disparam em uma sequência escalonada, uma permutação projetada para minimizar a bola de fogo de hidrogênio em chamas ao redor da base do foguete quando o motor é ligado.

O Delta IV Heavy certamente terá um legado de lançamento de missões de segurança nacional, voando através da atmosfera externa do Sol com a espaçonave Orion da NASA em um voo de teste orbital em 2014 e com a Parker Solar Probe da NASA em 2018.

Mas a bola de fogo deixará uma marca indelével na memória de quem viu um míssil Delta IV Heavy. Tudo se resume à escolha do hidrogênio líquido superfrio como combustível. Três motores RS-68 queimam hidrogênio com oxigênio líquido como oxidante.

“Gostamos desses propelentes porque eles têm uma eficiência muito, muito alta”, disse Bruno. “Para preparar os motores RS-68, começamos a fluir propelente criogênico muito frio através deles antes de serem acesos.

“O hidrogênio é mais leve que o ar, então depois de fluir através do motor e entrar na vala de chamas, ele sobe. Quando os motores estão finalmente cheios e prontos para funcionar e começar a girar as bombas, na verdade baixamos a carga principal (o empuxo), nós o acendemos, e essa chama carrega uma nuvem de hidrogênio, que se agarra à lateral do propulsor e sobe.

Os núcleos do foguete Delta IV são envoltos em isolamento de espuma laranja. Uma das razões para isso é proteger o foguete da bola de fogo, o que levaria ao “efeito muito dramático de um propulsor autoimolante” que se parece com um “marshmallow assado” a caminho do espaço.

Segundos após a partida dos motores, 12 parafusos de fixação liberam o foguete de núcleo triplo de suas restrições. Mais de 2 milhões de libras de empuxo impulsionarão o Delta IV Heavy da plataforma de lançamento a leste do Cabo Canaveral. O RS-68 no núcleo central será empurrado para baixo para proteger o hidrogênio líquido e o propelente de hidrogênio líquido, enquanto os dois propulsores laterais do foguete queimarão seus propulsores em quatro minutos.

À medida que o Delta IV libera seus propulsores laterais e cai no Oceano Atlântico, o núcleo central queima por mais um minuto e meio. Minutos depois, os lançamentos de reforço do primeiro estágio e o motor RL10 do estágio superior são acionados na primeira das três queimadas necessárias para impulsionar a carga variada do foguete em órbita milhares de quilômetros acima da Terra.

Há apenas 30% de chance de tempo bom na quinta-feira. Ventos fortes e nuvens cúmulos são as principais preocupações. A previsão do tempo melhora para a chance de uma liberação de backup na tarde de sexta-feira.