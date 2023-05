O republicano McCarthy dos EUA pede apoio ao acordo do teto da dívida antes da votação principal

[1/2] O presidente Joe Biden aperta a mão do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, da Califórnia, após o discurso do Estado da União para uma sessão conjunta do Congresso no Capitólio, terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, em Washington, DC. Jacqueline Martin/Poole por REUTERS/Foto de arquivo

WASHINGTON, 30 Mai (Reuters) – O principal deputado republicano Kevin McCarthy pediu aos membros de seu partido nesta terça-feira que apoiem um acordo bipartidário para aumentar o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares dos Estados Unidos e evitar reembolsos catastróficos antes de uma votação processual crucial.

O comitê de regras da Câmara dos Representantes deve considerar o projeto de lei de 99 páginas a partir das 15h (horário de Brasília) de terça-feira, antes das votações na Câmara dos Representantes controlada pelos republicanos e no Senado controlado pelos democratas.

O presidente democrata Joe Biden e o presidente da Câmara, McCarthy, previram que obteriam votos suficientes para transformá-lo em lei antes de 5 de junho, quando o Departamento do Tesouro dos EUA diz que não tem dinheiro suficiente para cumprir suas obrigações.

McCarthy chamou o projeto de lei de “o acordo mais conservador que já tivemos”.

Nem todos os seus caucus concordaram, e ele enfrentou um desafio direto na terça-feira de dois republicanos de linha dura, que ele adicionou ao comitê de regras de 13 membros em janeiro como condição para a vitória do orador.

A dupla, juntamente com os deputados Chip Roy e Ralph Norman, disseram que podem votar contra, a menos que seja alterado a seu gosto.

Roy disse que os republicanos no comitê concordaram em não avançar com uma legislação que nem todos apóiam, o que poderia torpedear o projeto de lei antes de ser votado.

“No momento, não é bom”, disse Roy em entrevista coletiva.

Olhos em Massey

Um terceiro radical, o deputado Thomas Massey, indicou na segunda-feira que poderia apoiar o pacote. Seu apoio garantirá que o projeto de lei avance.

“Acho importante lembrar que a lei do teto da dívida não gasta dinheiro”, escreveu ele no Twitter. Seu escritório se recusou a comentar mais.

Os quatro democratas do painel normalmente votam contra a legislação apoiada pelos republicanos, mas não está claro se eles se oporiam a um acordo negociado por Biden.

Uma votação bem-sucedida lá configuraria uma votação no plenário da Câmara na quarta-feira.

O principal democrata Hakeem Jeffries disse que seu caucus forneceria votos para ajudar a aprovar o projeto de lei na Câmara, que os republicanos controlam por uma margem de 222 a 213.

“Os democratas estão comprometidos em garantir que façamos nossa parte e evitemos a inadimplência”, disse Jeffries.

A votação no Senado pode se estender até o fim de semana se os legisladores daquela câmara tentarem retardá-la. Pelo menos um, o republicano Mike Lee, disse que poderia tentar fazer isso, e outros republicanos expressaram desconforto com alguns aspectos do acordo.

O projeto de lei suspende o teto da dívida dos EUA até 1º de janeiro de 2025, permitindo que Biden e os legisladores arquivem a questão politicamente delicada até depois da eleição presidencial de novembro de 2024.

Isso reduziria alguns gastos do governo nos próximos dois anos, aceleraria o processo de aprovação de alguns projetos de energia, reverteria fundos não utilizados do COVID-19 e introduziria requisitos de trabalho para programas de assistência alimentar para alguns americanos pobres.

Em outra vitória para os republicanos, ela transferiria parte do financiamento do Internal Revenue Service, embora a Casa Branca diga que não deve cortar a cobrança de impostos.

Biden também pode apontar ganhos. O acordo deixa sua infra-estrutura de assinatura e leis de energia verde praticamente intactas, e os cortes de gastos e requisitos de trabalho são muito menores do que os republicanos gostariam.

Os republicanos argumentaram que grandes cortes de gastos são necessários para controlar o crescimento da dívida nacional, que equivale a US$ 31,4 trilhões em produção econômica anual.

Os pagamentos de juros sobre essa dívida devem consumir uma parcela crescente do orçamento, já que o envelhecimento da população aumenta os custos com saúde e pensões, de acordo com as previsões do governo. O acordo não faz nada para limitar os projetos de crescimento rápido.

Grande parte da economia virá da limitação de gastos em programas domésticos como moradia, educação, pesquisa científica e outros tipos de gastos “discricionários”. Os gastos militares poderão aumentar nos próximos dois anos.

A postura do teto da dívida levou as agências de classificação a alertar que poderia rebaixar a dívida dos EUA, que sustenta o sistema financeiro global.

Até agora, os mercados responderam positivamente ao acordo.

Reportagem de Moira Warburton, David Morgan, Richard Cowan e Graeme Slattery; Por Andy Sullivan; Edição por Scott Malone, Matthew Lewis e Mark Porter

