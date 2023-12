Israel está avançando em sua guerra contra o Hamas no sul de Gaza

[1/7] A fumaça sobe sobre Gaza em meio ao conflito em curso entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, visto do sul de Israel em 11 de dezembro de 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne Obtenha direitos de licenciamento

Desenvolvimentos recentes

Os militares da Síria disseram que derrubaram mísseis israelenses disparados das Colinas de Golã em direção a Damasco no domingo.

Gaza/Cairo, dez. 11 (Reuters) – ONU vai prevenir desastre humanitário Os tanques israelenses tentaram avançar mais para o oeste na batalha contra o Hamas dentro e ao redor da principal cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, enquanto as autoridades apelavam novamente por um cessar-fogo. .

Os combates em Khan Younis ocorrem num momento em que Israel reorienta o seu esforço de guerra de mais de dois meses para o sul, depois de atacar o norte de Gaza, expulsando os 2,3 milhões de residentes do enclave palestiniano das suas casas.

Em meio aos relatos situação de saúde “catastrófica” Da Organização Mundial da Saúde a Gaza, activistas palestinianos apelaram a uma greve global na segunda-feira, parte de um esforço concertado para pressionar Israel a um cessar-fogo.

“Chegou a hora – uma greve global total”, insistia uma chamada. Mas não está claro se a iniciativa terá alcance global ou terá impacto nos planos de guerra de Israel.

A Assembleia Geral das Nações Unidas, composta por 193 membros, provavelmente votará na terça-feira um projeto de resolução pedindo um cessar-fogo, disseram diplomatas no domingo.

Os Estados Unidos vetaram na sexta-feira uma proposta do Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo imediato por razões humanitárias.

A votação dos EUA foi criticada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros árabes numa conferência internacional realizada no domingo na capital do Qatar, Doha, que desempenhou um papel fundamental nas negociações de cessar-fogo no final do mês passado.

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, disse que não desistirá dos apelos por um cessar-fogo.

“Instei o Conselho de Segurança a evitar uma catástrofe humanitária e reiterei o meu apelo para que fosse declarado um cessar-fogo humanitário”, disse Guterres. “Infelizmente, o Conselho de Segurança não conseguiu fazer isso, mas isso não significa que seja menos necessário.”

Os combates começaram em 7 de outubro, quando o Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo 240 reféns. Em resposta, Israel prometeu destruir o grupo militante islâmico Hamas, que governa Gaza desde 2007.

De acordo com autoridades de saúde de Gaza, cerca de 18 mil pessoas foram mortas e 49.500 feridas pelos ataques israelenses. Cerca de 100 reféns israelenses foram libertados durante um cessar-fogo de uma semana que terminou em 1º de dezembro.

No domingo, os residentes de Khan Younis disseram que os tanques chegaram à principal estrada norte-sul da cidade. Jatos de combate atingiram uma área no oeste.

Guterres disse que a cidade, que tem uma população de cerca de 626 mil habitantes, pode estar à beira do colapso, com a possibilidade de epidemias assumirem o controle.

Enquanto isso, Israel e o Hamas travaram uma guerra de palavras no domingo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em comunicado televisionado que dezenas de combatentes do Hamas se renderam. O Hamas negou a alegação e disse ter destruído 180 veículos militares israelenses. No entanto, não forneceu provas.

Enquanto isso, os hospitais em Gaza estão com capacidade máxima com palestinos mortos e feridos, de acordo com o principal Hospital Nasser em Khan Younis.

Com a atenção do mundo voltada para a operação militar na Faixa de Gaza, a preocupação foi alimentada pela escalada da guerra entre Israel, apoiado pelo Irão, e o Hezbollah no Líbano.

Os militares sírios disseram que derrubaram mísseis israelenses disparados contra a capital, Damasco, a partir das Colinas de Golã ocupadas por Israel, na noite de domingo.

Os militares disseram em comunicado que alguns dos danos foram causados ​​por outros mísseis que não foram interceptados. Os militares israelenses não quiseram comentar.

O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, acusou Israel de uma “tentativa planejada de esvaziar Gaza de seu povo” e forçá-lo a deixar o território.

O porta-voz do governo israelense, Eylon Levy, classificou a acusação de ultrajante e falsa, dizendo que seu país estava se defendendo dos “monstros que perpetraram o massacre de 7 de outubro” e os levando à justiça.

Reportagem de Nidal al-Mughrabi no Cairo e Bassam Massoud em Gaza; Por Richard Cowen e Lincoln Feist; Edição de Diane Croft e Michael Perry

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.