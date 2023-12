O que o novo ministro da Defesa da China nos diz sobre o expurgo militar de Xi

Comente esta história Comente Adicione às suas histórias salvas Salvar

Um dramático expurgo e remodelação da liderança militar da China aumentou esta semana, com o Partido Comunista no poder demitindo altos funcionários e nomeando um comandante da Marinha como ministro da Defesa. Um ano após o início do seu terceiro mandato, Xi Jinping – o líder mais poderoso da China em décadas – está mais uma vez a tentar controlar a corrupção profundamente enraizada que ameaça a sua ambição de transformar o Exército de Libertação Popular numa força de combate de “classe mundial”. Vá de igual para igual com a América.

A promoção do almirante Dong Jun, ex-chefe da Marinha chinesa, de 62 anos, veio na sexta-feira com anúncios de que uma dúzia de generais e altos executivos de empresas militares estatais foram removidos da legislatura e do principal conselho consultivo político do país. .

Qual é o caos no topo das forças armadas chinesas?

A escala das mudanças de pessoal desta semana, anunciadas em reuniões de altos funcionários do Partido Comunista Chinês em Pequim, sinalizou a intensificação de uma investigação sobre corrupção militar nos últimos meses que tem como alvo a aquisição de armas e a força de foguetes responsável pelo sistema de defesa antimísseis do país. Armas nucleares.

A China não explicou por que o anterior ministro da Defesa, Li Shangfu, foi destituído do cargo em outubro, após dois meses fora da vista do público.

Mas as autoridades norte-americanas dizem que Lee pode estar envolvido numa investigação sobre fraude e negligência em licitações durante os seus cinco anos no comando do Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos, que tem a tarefa de fazer avançar a tecnologia militar da China. Os altos funcionários que supervisionam a força de mísseis com armas nucleares da China também foram transferidos sem aviso prévio em Agosto. READ Os corpos de 27 trabalhadores que morreram em um incêndio em uma mina de ouro peruana foram recuperados notícias

Dos nove oficiais militares superiores expulsos da Assembleia Popular Nacional na sexta-feira, todos parecem ter ligações diretas ou indiretas com Li.

Alguns trabalharam no departamento de desenvolvimento de equipamentos de Li de 2017 a 2022; Outros estavam na força de foguetes ou no programa espacial.

“Algo grande deve ter acontecido para precipitar este tipo de purga”, disse Lyle Morris, membro sénior do Asia Society Policy Institute, provavelmente um grande escândalo de corrupção ou uma fuga de informação. escreveu No X, antigo Twitter.

O que isso significa para a estratégia militar da China?

É pouco provável que a mudança e a nomeação de Dong alterem significativamente o ambicioso programa de modernização militar da China ou a sua abordagem às relações com os Estados Unidos, dizem especialistas militares chineses.

Na China, o cargo de ministro da Defesa é em grande parte cerimonial e centra-se principalmente na diplomacia militar e no envolvimento internacional. A estratégia de alto nível e as principais decisões vêm, em vez disso, dos principais membros da Comissão Militar Central liderada por Xi.

Ao contrário do seu antecessor, Dong ainda não é membro da comissão.

A escolha invulgar de um oficial da Marinha coincide com uma mudança de longo prazo para dar prioridade ao poder marítimo, que a China considera essencial para alcançar a supremacia militar no Indo-Pacífico e afirmar os seus direitos soberanos sobre Taiwan, uma democracia insular que Pequim considera o seu território.

Tendo passado toda a sua carreira na Marinha, Dong tem experiência no comando das frotas em rápida expansão que a China utiliza para apoiar reivindicações concorrentes nos Mares do Sul e do Leste da China. Ele também está envolvido em exercícios navais conjuntos com a Rússia, que a China vê como um parceiro fundamental nos seus esforços para dominar a região. READ O longo legado de Rupert Murdoch na Inglaterra

E a América?

Como nova face pública do Exército de Libertação Popular, Dong deverá liderar a mais recente renovação do diálogo militar entre militares entre a China e os Estados Unidos, que foi acordado quando o Presidente Biden se reuniu com Xi, dizem analistas militares. Novembro.

Mas é pouco provável que os fundamentos da relação mudem significativamente e, com as promoções navais, a China está cada vez mais focada no Mar da China Meridional como uma arena para a competição militar com os Estados Unidos e os seus aliados, escreveu o Grupo Eurásia numa nota de investigação.

Os esforços para acalmar as tensões continuam precários e os analistas alertam que poderão facilmente ser descarrilados se as tácticas militares agressivas da China desencadearem uma nova ronda de hostilidades.