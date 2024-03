Kim Mulkey, da LSU, não queria ler o perfil recém-publicado do Washington Post sobre sua carreira

Um artigo muito aguardado sobre a técnica de basquete feminino da LSU, Kim Mulkey Publicado no sábado Através do Washington Post. Em vez do filme de sucesso que Mulkey esperava, o filme de Kent Popp é um perfil que narra os acontecimentos e as pessoas que influenciaram um treinador de grande sucesso que venceu quatro campeonatos nacionais.

O lendário técnico do Tennessee, Pat Summitt, por exemplo, provou a ele que era possível se destacar no basquete enquanto criava uma família e incorporou seus filhos em sua carreira de treinador.

Mulki confiou no cume, sempre a sua Estrela do Norte, e aproveitou-o [daughter] Mackenzie estava em uma viagem de recrutamento quando tinha duas semanas. Ela amamentou o filho pequeno do casal, Kramer, antes e depois dos treinos e jogos.

No entanto, Mulkey insiste que não lerá o artigo, independentemente de conter algo que possa ser considerado questionável ou não.

“Você está realmente surpreso com o momento em que isso aconteceu?” Mulkey disse a Holly Rowe da ESPN antes do confronto Sweet 16 dos Tigers com a UCLA no sábado. “Posso dizer que não li, não tenho certeza se irei. Vou deixar isso para meus advogados.”

Uma hora e meia antes do confronto Sweet 16 da LSU, Kim Mulkey respondeu à publicação da história pelo Washington Post. “Você está realmente surpreso com o momento?”pic.twitter.com/wEoYcTc51H – Esportes de front office (@FOS) 30 de março de 2024

Antes da publicação do artigo do Washington Post, Mulki chamou a atenção ao dizer que processaria o jornal caso publicasse informações falsas sobre ele. O instrutor esperava que a peça fosse sarcástica, dizendo que Bob havia conversado com ex-jogadores descontentes que tinham coisas ruins a dizer sobre ele.

Emily Nieman, que jogou pelo Mulkey em Baylor de 2003 a 2005, diz que queria se transferir porque não se sentia confortável sendo uma mulher gay no campus e porque o treinador se sentia mais necessário. Nieman deixou Baylor após sua segunda temporada, mas voltou para a comemoração da equipe do campeonato nacional de 2005 do Bears. Ele agradeceu a Mulkey por ser uma influência positiva e lamentou como terminou seu tempo em Baylor.

Kim Mulkey não ficou surpreso com o artigo, publicado pouco antes do jogo da UCLA no sábado. (Foto de Scott Tatch/NCAA Photos via Getty Images)

no entanto, O treinador não respondeu.

Niman encontra Mulki e se aproxima dela. Niemann diz que agradeceu ao ex-técnico pelo impacto que teve em sua vida e lamenta a forma como as coisas terminaram.

Niman disse que Mulki saiu sem dizer nada.

Com o artigo agora disponível, a reação nas redes sociais tem sido amplamente positiva. Embora algumas das informações contidas no artigo possam não ser vistas com bons olhos, o artigo geral é visto como justo e ofensivo. Contudo, à luz das objecções de Mulki, mais pessoas certamente lerão o artigo do que se ele não o tivesse comentado.

Após a vitória da LSU por 78-69 sobre a UCLA, Mulkey fingiu não saber que o texto foi publicado quando questionado se queria ler o artigo do Post.

“Quando foi lançado?” ela disse antes de se tornar sarcástica quando soube que o artigo foi ao ar pouco antes do jogo de sábado.

Perguntaram a Kim Mulkey se ela havia lido o artigo do Washington Post, ao que ela respondeu: “Quando foi publicado?” “Imagine isso”, disse Mulkey quando lhe contaram esta manhã, antes do jogo da LSU. #LSU #Loucura de março pic.twitter.com/VQvoYxvY33 -Claire Hanna (@clahanna) 30 de março de 2024

“Imagine isso” ela adicionou. “Todos vocês devem ter pensado que veriam, receberiam alguns cliques ou se distrairiam.”

Mulkey desviou sua raiva para outro artigo de jornal durante sua coletiva de imprensa pós-jogo. Coluna do Los Angeles Times Referia-se à LSU como os “vilões”.

Kim Mulkey criticou o artigo do LA Times referindo-se diretamente aos vilões da LSU. “Eu não vou permitir que você ataque homens jovens… isso é muito sexista… perverso… você nos chamou de conhecidos sujos? Como você ousa?” pic.twitter.com/mPylnPnFFV -Gavin Carlson (@GavinCarlsonDB) 30 de março de 2024

“Não vou deixar vocês atacarem rapazes, rapazes, havia coisas que deveriam ofender vocês, mulheres”, respondeu Mulkey à coluna de Ben Bolch na sexta-feira.

“Era tão sexista que eles não sabiam. Isso é bom e ruim naquele jogo hoje. Mal? Você nos chamou de conhecidos sujos? Como ousa?”

LSU enfrentará Iowa na segunda-feira na Elite Eight, em uma revanche do campeonato nacional do ano passado.