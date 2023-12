Kirby Smart lamenta retirada da FSU após derrota do Orange Bowl para a Geórgia

Miami Gardens, Flórida. – Os dois times mais bem classificados do College Football Playoff se enfrentaram no Capital One Orange Bowl, mas apenas a Geórgia, sexta colocada, foi eliminada no sábado – levando a alguma frustração do técnico dos Bulldogs, Kirby. inteligente

A Geórgia venceu o 5º colocado do Florida State por 63-3, o maior da história do bowl, e a vitória dos Dawgs por 58 pontos sobre o TCU no jogo do campeonato nacional da última temporada. Mas o placar malsucedido foi, pelo menos em parte, responsável por diversas saídas e lesões dos Seminoles.

“As pessoas precisam ver o que aconteceu esta noite e consertar isso”, disse Smart, lamentando o dilúvio de isenções e entradas de portal sobre times que jogam em jogos fora dos playoffs. “Isso precisa ser consertado. É uma pena que eles tenham um bom time de futebol e um bom programa de futebol, e estejam na posição em que estão.”

Os Seminoles estavam sem seus dois melhores zagueiros, dois melhores running backs, dois melhores recebedores, tight end titular, três atacantes defensivos titulares, dois de seus três linebackers titulares e três zagueiros titulares. Eles cortaram um total de 29 jogadores bolsistas.

A decisão do comitê do College Football Playoff de eliminar os Seminoles por 13-0 do playoff em favor do Texas e do Alabama foi fortemente anunciada pelo técnico da FSU, Mike Norvell. saídas.

Florida State venceu o Louisville Cardinals por 16-6 no ACC Championship Game com o terceiro QB Brock Glenn liderando um ataque lento, e a equipe usou esse desempenho – e uma lesão do quarterback Jordan Travis – como uma razão para manter um time invicto do Power 5 fora dos playoffs.

“Cada situação é diferente”, disse Norvell. “O nosso foi único, algo que não aconteceu no futebol universitário. No final, acho que muitas coisas o tornaram mais desafiador. [ACC] Jogo do campeonato, poderia ter sido um pouco diferente.

“Foi uma escolha difícil para muitos caras do nosso time. Ficamos machucados… Quando você faz as coisas que nossos caras fizeram durante todo o ano, a maneira como eles responderam, a maneira como lutaram, a maneira como se uniram , doeu quando não fomos escolhidos.”

O defensor do estado da Flórida, Braden Fiske, que perdeu o jogo devido a uma lesão no pé que disse que tentará se reabilitar ao longo de dezembro, disse que os Seminoles investiram no Orange Bowl e não esperavam que ele fosse eliminado. Mas a falta de produção de uma equipe que fez 13 a 0 na temporada regular não pode ser ignorada.

De sua parte, Smart disse que o impacto das isenções é significativo e, mesmo com a ampliação dos playoffs no próximo ano, os bowls fora dos playoffs correm o risco de se transformar em lutas de glória.

“Você pode dizer que a culpa é deles e que eles têm que resolver seus próprios problemas”, disse Smart. “Tínhamos nossos jogadores e eles não tinham os deles. O futebol universitário tem que decidir o que quer. Eu sei que as coisas estão mudando. Mas ainda haverá jogos de boliche fora disso. As pessoas têm que decidir o que querem. O que eles querem sair dessa, porque foi muito lamentável para as crianças daquele lado que tiveram que jogar aquele jogo e não tinham o arsenal completo. E isso afetou o jogo, 100%”.

Smart elogiou a adesão de seu próprio time, incluindo as decisões de vários veteranos importantes de jogar. A Geórgia não teve dispensas oficiais, embora várias estrelas, incluindo o tight end Bragg Bowers, tenham perdido o jogo devido a lesão.

“Quando você é um candidato, cada jogo é importante – cada oportunidade de ir lá e jogar contra as pessoas que você ama”, disse Kamari Lassiter, lateral-defensivo da Geórgia.

Norvell assumiu a responsabilidade por não preparar totalmente seu time para jogar contra a Geórgia, mas também reconheceu que com tantos jogadores inexperientes em campo, o FSU sofria de diversos problemas de comunicação e tinha sérios problemas de fundamentos e técnica.

Como os Seminoles teriam sido diferentes com Fiske, Jared Vers, Keon Coleman, Trey Benson e outros é discutível, mas Norvell disse que não quer que o placar final do Orange Bowl seja o que define esta equipe FSU. .

“No final das contas, esse time fez tudo que eu pedi e é sempre campeão”, disse Norvell. “Passamos 13 semanas de temporada e tem sido uma tarefa física, principalmente com o que enfrentamos e superamos cada um, caras que se machucaram, caras que passaram por todas as diferentes adversidades que podem ser lançadas contra eles. .

“Quando você analisa e há um pouco mais – ainda há a frustração de não ser capaz de competir com tudo isso, e acho que isso definitivamente afetou um pouco a nossa situação.”