Eclipse solar 2024: milhões de pessoas na América do Norte verão o que promete ser um sucesso de bilheteria

Por Jonathan Amos

Repórter científico

fonte da imagem, Getty Images/St.Louis Pós-despacho legenda da imagem, O bom povo de Carbondale terá que fazer isso de novo, e por muito tempo

2 horas atrás

Quão sortudos podem ser os residentes de Carbondale, Illinois?

A mecânica celeste determina que qualquer ponto da superfície da Terra deveria experimentar um eclipse solar total apenas uma vez a cada 375 anos, em média.

Os 30 mil residentes da cidade do Meio-Oeste provavelmente vão rir dessa estatística, porque estão prestes a ver a Lua bloquear o disco solar pela segunda vez em sete anos.

Além do mais, o próximo eclipse de 8 de abril será melhor do que o que vimos em 2017. O céu ficará preto por 4 minutos e 9 segundos, o dobro da última vez.

fonte da imagem, Boas fotos

Espera-se que 200.000 pessoas se reúnam nos principais pontos de observação no sul de Illinois para O Grande Eclipse Americano, Parte II. Mas o mesmo se aplica ao percurso do eclipse desde a costa do Pacífico do México até à costa atlântica do Canadá. O próximo evento está definido para ser um blockbuster.

Em 2017, o caminho da sombra profunda – o “Total” – ia do Oregon, no noroeste dos EUA, até à Carolina do Sul, no sudeste. Na verdade, cobre algumas áreas escassamente povoadas, incluindo vários parques nacionais.

O evento de 2024, por outro lado, incluirá algumas das principais áreas urbanas dos EUA, como Dallas, Indianápolis, Cleveland e Buffalo.

“Será o eclipse mais populoso dos EUA, com 31,5 milhões de pessoas capazes de sair de suas casas para vivenciá-lo”, disse Kelly Korek, gerente do programa de eclipses da agência espacial dos EUA, à BBC News.

legenda da imagem, Obra: Jatos equipados com instrumentos da NASA perseguem a sombra

Como era de se esperar, a NASA fará menos experimentos naquele dia, como lançar foguetes na sombra projetada pela Lua para ver como isso afeta a atmosfera superior da Terra ou sua ionosfera. Jatos instrumentados também perseguem sombras.

“A razão pela qual voamos de avião é porque é muito mais frio e, se você subir na atmosfera, poderá realmente acessar comprimentos de onda de luz que não conseguiria no solo”, disse o Dr. Amir Cosby. Instituto de Pesquisa do Sudoeste.

Quando o eclipse solar total de 2024 começa no Oceano Pacífico, os residentes do Atol de Penryn, parte das Ilhas Cook, foram recebidos por um sol escuro ao amanhecer, 06h40 CKT (16h40 GMT).

A sombra da lua, ou umbra, se move pela superfície da Terra a 2.500 km/h (1.500 mph) e cruzará a costa mexicana às 11h07 MST (18h07 GMT) e a fronteira do Rio Grande entre o México e o México. 13h27 CDT (18h27 GMT) nos EUA.

fonte da imagem, Boas fotos

A viagem continua por 13 estados dos EUA antes de entrar nas províncias canadenses de New Brunswick (16h32 ADT; 19h32 GMT) e Terra Nova (16h39 ADT; 19h39 GMT).

A sombra da Lua surgirá acima da superfície da Terra no Oceano Atlântico às 21h55 CEST (19h55 GMT), cerca de 1.120 km (700 milhas) a oeste da Normandia, França.

Desculpe, Europa; Talvez na próxima vez.

legenda da imagem, Um dia especial: pôster promocional do astrônomo e artista Tyler Nordgren (crédito: tylernordgren.com)

Observadores atentos do céu muitas vezes já têm seus planos em prática.

Eles estudarão opções de transporte e acomodação e se concentrarão nos padrões climáticos históricos.

As chances de evitar nuvens perturbadoras são melhores no México e no Texas. Mas, na verdade, em qualquer dia, em qualquer lugar, o clima pode ser seu amigo ou líder de torcida – e esse também é o caso em Carbondale.

fonte da imagem, SR Hubbell e M Druckmuller legenda da imagem, Um eclipse solar total oferece uma rara oportunidade de estudar a coroa do Sol

Com todos os telescópios espaciais apontados para o Sol atualmente, você pode pensar que um eclipse é muito raro.

Mas os eclipses totais são especiais porque proporcionam condições favoráveis ​​para o estudo da fina atmosfera exterior do Sol – a sua coroa.

É neste “gás” magnetizado e superaquecido de partículas carregadas que o vento solar se forma, e bilhões de toneladas dele sopram periodicamente em direção à Terra, interrompendo satélites, comunicações e até mesmo redes elétricas.

A coroa é a superfície do Sol, iluminada por seu halo. Os satélites usam dispositivos chamados coronógrafos para evitar o brilho, mas geralmente são tão largos que bloqueiam a visão da luz imediatamente acima da borda da estrela. É nesta zona que ocorrem os principais processos da corona.

Somente durante um eclipse, quando o disco da Lua se alinha com o Sol, todos os aspectos da coroa podem ser acessados.

fonte da imagem, Universidade de Aberystwyth legenda da imagem, Cientistas britânicos e americanos estão envolvidos na observação de eclipses

Cientistas britânicos se uniram à NASA para implantar os instrumentos em Dallas. Haverá um polarímetro para estudar a qualidade direcional da luz da coroa e um espectrômetro para detectar o comportamento dos átomos de ferro excitados.

“Durante um eclipse, a natureza oferece uma oportunidade única de medir esta região com relativa facilidade e de ver as interações entre o Sol e o vento solar”, explicou o Dr. Huw Morgan da Universidade de Aberystwyth.

legenda da imagem, Mesmo que você veja o eclipse, é extremamente importante fazê-lo com segurança.

Mas você não precisa ser um cientista profissional para participar da ciência dos eclipses. Existem muitos projetos de pesquisa cidadã. Por exemplo:

O Sunsketcher A iniciativa precisa de ajuda para medir a forma exata do Sol. Sim, é redondo, mas sempre ligeiramente curvado nos pólos.

Paisagens Sonoras do Eclipse Registre como o mundo natural, especialmente os animais, se comporta quando mergulhado na escuridão. As abelhas desistiram de voar, aparentemente.

O Observador do Globo O projeto precisa de ajuda para registrar mudanças de temperatura e comportamento das nuvens.

E Eclipse MegaMovie Câmeras DSLR serão mais uma vez usadas para capturar uma visão detalhada do evento.

“Ter pessoas ao longo da rota será um multiplicador de força para estas observações, permitindo-nos fazer observações mais longas e relacionar melhor o que está a acontecer e a mudar”, disse a Dra. Liz MacDonald da NASA, que coordena muitas das atividades de ciência cidadã.

Saia e divirta-se, mas faça-o com segurança. Não olhe para o sol nascente a olho nu.

Montana e Dakota do Norte verão o fim de um eclipse solar total em 2044, mas o próximo evento a cruzar uma grande parte dos Estados Unidos não ocorrerá até o próximo ano.