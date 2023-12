O juiz ordenou que Giuliani pagasse US$ 148 milhões em restituição imediatamente

“Há boas razões para acreditar que o réu Giuliani pretende evitar pagar a sentença a todo custo”, escreveram os advogados das mulheres.

Em Ordem de 13 páginas, que se declarou culpado de mentir sobre as mulheres antes de um julgamento neste mês no tribunal distrital federal em Washington. Saudades de Giuliani. Freeman e MS. O juiz Howell concordou com tudo o que Moss disse. Antes do início do julgamento, o Juiz Howell acusou o Sr.

Na investigação, o Sr. O advogado pessoal de Trump, Sr. Depois que Giuliani pediu a seus milhões de seguidores nas redes sociais que assistissem ao vídeo, a Sra. Freeman e M. Enquanto contavam os votos num centro de contagem da Geórgia, no dia da eleição, encontraram-se com o Sr. Eles afirmaram que traíram Trump sem qualquer fundamento.

“Giuliani me bagunçou, você sabe”, disse a Sra. Freeman ao júri.

A decisão de agilizar o pagamento na quarta-feira foi justificada pelo que o Sr. O juiz Howell escreveu, considerando a história de Giuliani. O juiz disse que tinha antecedentes de violação de sua ordem de pagar os honorários advocatícios das mulheres e custos relacionados a solicitações de materiais de descoberta.

“Giuliani rebate fracamente as preocupações sobre a ocultação de bens, sem nenhuma evidência nos autos de que ele tentou dispersá-los”, escreveu ele. “Este relatório ignora o registo adequado das tentativas de Giuliani de ocultar ou dissimular os seus bens.”