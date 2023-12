Futuros de ações dos EUA apontam para recuperação de Wall Street: mercado embrulhado

(Bloomberg) — O dólar caiu e as ações dos EUA se recuperaram da queda do dia anterior, enquanto os investidores permaneciam confiantes de que o Federal Reserve e outros bancos centrais reduzirão as taxas de juros no próximo ano.

Enquanto o índice de ações europeu Stoxx 600 caiu, os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram mais de 0,5%, acompanhando um fechamento mais fraco de Wall Street na quarta-feira. Ambos os índices parecem prestes a se recuperar da pior liquidação em semanas. Os rendimentos do Tesouro a 10 anos caíram mais de 40 pontos base este mês, para o mínimo de cinco meses, enquanto o dólar enfraqueceu face a todos os seus pares do Grupo-10.

Alguns observadores do mercado atribuíram as retiradas de ações do dia anterior às chamadas opções de dia zero ou ODTE, observando que grandes volumes de “venda” poderiam levar os detentores de opções a abandonar as ações subjacentes. As obrigações e as ações retomarão a sua recuperação, argumentam muitos, à medida que as atenções se voltam para os bancos centrais e para a redução dos salários.

“Se você observar os ciclos de aperto ao longo da história, verá uma alta bastante acentuada nos títulos assim que o mercado aceitar a decisão do Fed”, disse Matt Stuckey, gerente de portfólio da Northwestern Mutual Wealth Management.

Citigroup Inc. Os estrategistas aconselharam a compra de retrocessos, dizendo que os investidores deveriam “esperar volatilidade no futuro, mas, em última análise, o pivô do Fed deveria ser uma estrela do norte”.

O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harger, disse na quarta-feira que era importante cortar as taxas de juros, mas advertiu que o banco central não deveria agir muito rápido e não “imediatamente”.

Os comerciantes estarão atentos aos novos dados económicos, incluindo o produto interno bruto dos EUA e os números iniciais dos pedidos de subsídio de desemprego, previstos para quinta-feira, sendo que este último deverá ser ligeiramente superior ao da semana anterior. Nike Inc. os ganhos de devem fornecer informações sobre a situação do consumidor dos EUA.

Sexta-feira traz dados sobre o PIB do Reino Unido, o sentimento do consumidor dos EUA e o principal índice de preços de despesas de consumo per capita – o indicador de inflação preferido do banco central.

Os dados económicos deverão mostrar claramente que os mercados de trabalho estão a enfraquecer, de acordo com Stuckey, da Northwestern Mutual, que disse que os investidores podem estar “acelerados” com os cortes nas taxas da Fed no início de Março. “A ideia de que o Fed irá cortar na ausência de melhoria contínua na inflação é difícil para mim aprovar”, acrescentou.

Em movimentos individuais de ações, o Vodafone Group Plc subiu mais de 2% em Londres depois que a Bloomberg informou que estava avaliando uma oferta pelos negócios italianos da Swisscom AG. Nas negociações de pré-mercado de Nova York, a Micron Technologies Inc. avançou mais de 6% após perder lucros trimestrais, enquanto a Boeing Co. Diz-se que a China aprovará a primeira entrega do jato 787 a partir de abril de 2021.

As ações da Crypto também subiram quando o Bitcoin estendeu os ganhos para ser negociado acima de US$ 44.000 na quarta-feira.

Mais cedo, as bolsas da China continental registaram o seu melhor dia desde o início de Novembro, após dados sobre o fraco mercado imobiliário do país terem mostrado sinais de recuperação.

Entre as commodities, o petróleo ficou estável após três dias de ganhos, com os traders aumentando a produção dos EUA diante das ameaças dos Houthis de atacar navios em uma das vias navegáveis ​​mais importantes do mundo.

Destaques desta semana:

PIB dos EUA, Pedidos Iniciais de Desemprego, Conf. Índice líder do conselho, quinta-feira

Lucros da Nike, quinta-feira

Inflação no Japão, sexta-feira

PIB do Reino Unido, sexta-feira

Renda e gastos pessoais dos EUA, vendas de casas novas, bens duráveis, índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

O Stoxx Europe 600 caiu 0,4% às 10h21, horário de Londres.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,5%

Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,6%

Os futuros da média industrial Dow Jones subiram 0,4%

O índice MSCI Asia Pacific caiu 0,3%

O índice de mercados emergentes MSCI caiu 0,2%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,2%

O euro permaneceu pouco alterado em US$ 1,0946

O iene japonês subiu 0,4% para 143,05 por dólar

O yuan offshore pouco mudou em 7,1574 por dólar

A libra esterlina permaneceu pouco alterada em US$ 1,2635

Criptomoedas

Bitcoin subiu 0,8% para US$ 43.809,76

Ether subiu 2,1% para US$ 2.224,69

Títulos

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu três pontos base para 3,88%

O rendimento de 10 anos da Alemanha pouco mudou em 1,97%

O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha pouco mudou em 3,52%

materiais

O petróleo Brent subiu 0,2%, a US$ 79,86 o barril

O ouro à vista subiu 0,2%, para US$ 2.035,78 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Chiranjeevi Chakraborty.

