O Pentágono encerrou na quarta-feira uma missão humanitária marítima ao largo de Gaza, num esforço para entregar milhões de libras de alimentos à região devastada pela guerra, mesmo quando um navio flutuante construído pelas tropas dos EUA enfrentava reveses quase constantes. Expectativas perdidas. O vice-almirante Brad Cooper, oficial número 2 do Comando Central dos EUA, que coordena todas as operações militares dos EUA no Oriente Médio, disse: “A missão de avanço marítimo envolvendo o navio está concluída. A operação será transferida para o porto israelense de Ashdod, ao norte de Gaza, onde o pessoal dos EUA continuará a facilitar a chegada de ajuda em navios enviados de Chipre.” Ele também disse.

Resta saber se a nova operação em Ashdod será mais eficaz do que o navio flutuante repetidamente marginalizado, ou se irá amenizar as preocupações entre as autoridades dos EUA e grupos de ajuda que instaram Israel a afrouxar o seu domínio sobre aqueles que podem entrar em Gaza por terra. . Um grande obstáculo é a segurança dos trabalhadores humanitários responsáveis ​​por garantir que os palestinianos tenham acesso às exportações, uma vez que os combates em curso entre Israel e o Hamas – e o impressionante número de vítimas civis da guerra – paralisaram os esforços de abastecimento.

Até o momento, cerca de um milhão de libras em ajuda foram transferidas de Ashtod “como uma prova de conceito”, disse Cooper, com mais milhões de libras a seguir.

Ele disse que a ajuda de 20 milhões de libras foi a “maior ajuda humanitária” já dada ao Oriente Médio. Grupos humanitários classificaram-no como parte do que é necessário para enfrentar a crise da fome naquele país. READ Relatórios de resultados do 4º trimestre do HSBC, ano completo de 2022

O presidente Biden anunciou a missão em março, depois de Israel ter rejeitado as suas exigências e as de outros líderes de que mais rotas terrestres fossem abertas para entrega de ajuda. Na época, funcionários do Pentágono previram que o navio flutuante ajudaria na entrega, ainda que como medida temporária. Até 2 milhões de refeições por dia. No total, a quantidade de ajuda transportada ao mar foi suficiente para alimentar meio milhão de pessoas, disseram autoridades na quarta-feira, citando uma estimativa da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que ajuda a coordenar as equipas humanitárias que trabalham em Gaza. Kazans por mês.

Funcionários da administração defenderam veementemente a implantação, insistindo ao mesmo tempo que seria de curta duração.

Biden, falando durante seu discurso sobre o Estado da União em março, disse que a extensão do sofrimento e da fome em Gaza tornava a missão dos EUA um imperativo moral e insistiu que nenhuma tropa dos EUA iria desembarcar – aparentemente tentando encontrar um equilíbrio delicado entre colocar A brutalidade e a ociosidade dos americanos durante a fome aumentaram o custo civil da guerra.

Certa vez, a operação de mais de US$ 200 milhões enfrentou uma infinidade de complicações. O mar constantemente agitado atingiu e danificou a estrutura, forçando repetidas paralisações das operações. É importante ressaltar que as equipas de ajuda que deveriam distribuir alimentos assim que chegassem ao solo têm sido relutantes em fazê-lo, citando receios persistentes em matéria de segurança. Como resultado, a carga que chegava amontoou-se numa área de espera na praia, embora a maior parte da carga pendente tenha sido retirada, disseram as autoridades.

A USAID afirmou num comunicado que “vários trabalhadores humanitários foram mortos neste conflito” e “a agência continua a apelar aos líderes israelitas para que façam mais para proteger os civis e os trabalhadores humanitários de colocarem ajuda nas mãos do povo palestiniano”. READ Northwestern demite instrutor Pat Fitzgerald em meio a consequências da investigação de Haze

Para operar com segurança, o navio – uma estrutura flutuante ligada à terra por uma passarela de aço – precisa de mar calmo. Fora de Gaza, a situação foi sentida principalmente como o oposto.

No final das contas, o navio operou por mais de 20 dias, disse Cooper. Foi operacional pela última vez no final de junho. Depois de uma longa viagem desde uma base na Virgínia, o pessoal americano começou a aceitar As entregas ocorreram em 17 de maio, um terço do tempo de serviço.

A principal autoridade da USAID, Sonali Korte, disse que as autoridades estavam confiantes de que a mudança da missão humanitária para Ashdod seria uma solução viável, embora ela reconhecesse que haveria obstáculos.

“O principal desafio que temos em Gaza neste momento prende-se com a insegurança e a ilegalidade, o que impede a entrega de ajuda assim que chega a Gaza e aos pontos de passagem”, disse ele aos jornalistas.

Em entrevista coletiva na semana passada, Biden disse estar “desapontado porque algumas das coisas que apresentei não tiveram sucesso”. Sobre o navio flutuante em particular, ele disse: “Tenho certeza de que terá ainda mais sucesso”.

O principal republicano no Comitê de Serviços Armados do Senado e crítico frequente do presidente, o senador. Roger Wicker (Miss.) capturou o anúncio na quarta-feira. A missão, disse ele, era “uma desgraça nacional”.

Wicker e outros legisladores do Partido Republicano alertaram desde o seu início que a implantação do navio, juntamente com os cerca de 1.000 soldados necessários para construí-lo e operá-lo, proporcionaria uma oportunidade para atacar adversários dos EUA na região. Esses medos são infundados.