O número 9 da USC tentará segurar o Arizona no segundo tempo

Tivemos mais um dia selvagem de futebol universitário.

Com quatro confrontos classificados e classificados, houve muitas oportunidades para drama e entrega marcante no início do jogo de todas as maneiras possíveis. No final, Dillon Gabriel liderou o número 12 do Oklahoma em uma corrida de 75 jardas para vencer o número 3 do Texas por 34 a 30 nos segundos finais para decidir a disputa de Red River.

Então, então, não. O nº 25 de Louisville se manteve firme contra o nº 10 Notre Dame, invicto por 33-20. Foi uma derrota devastadora para os irlandeses, que saíram do College Football Playoff com duas derrotas.

No oeste, a UCLA flexionou alguns músculos defensivos e sufocou Cameron Ward e o número 13 do estado de Washington, superando os anteriormente invictos Cougars por 25-17. E o Colorado de Deion Sanders chutou um field goal faltando 12 segundos para o fim em uma vitória dramática por 27-24 no Arizona State.

Na SEC, não. 23 LSU em um tiroteio selvagem contra No. 21 na estrada com uma vitória importante em Missouri e Alabama manteve seu impulso positivo em um jogo crucial da SEC West no Texas A&M, adiando um rali tardio de Aggies para vencer em 26. -20. Na SEC Leste, o não. 20 A Geórgia finalmente parecia o time número 1 do país com uma vitória sobre o Kentucky.