O FMI diz que a IA atingirá 40% dos empregos e agravará a desigualdade

Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, afirma: “Na maioria das circunstâncias, a IA irá agravar a desigualdade geral”.

Isto faz eco de um relatório da Goldman Sachs de 2023, que estimou que a IA poderia substituir o equivalente a 300 milhões de empregos a tempo inteiro – mas disse que poderia haver novos empregos juntamente com um aumento na produtividade.

“Muitos destes países carecem de infra-estruturas ou de mão-de-obra qualificada para aproveitar os benefícios da IA, aumentando o risco de que a tecnologia agrave a desigualdade entre os países ao longo do tempo”, disse Georgieva.

De um modo mais geral, os trabalhadores mais jovens e com rendimentos mais elevados verão um aumento na sua desigualdade salarial após a adoção da IA.

A análise do FMI surge no momento em que líderes empresariais e políticos globais se reúnem no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça.