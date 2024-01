Autoridades alertam sobre possíveis surtos de sarampo nos aeroportos de Dulles e Reagan

Deixe um comentário sobre esta história Comente Adicione às suas histórias salvas Salvar

Autoridades de saúde da Virgínia alertaram no sábado que uma pessoa que passou pelos aeroportos da área de DC no início de janeiro, após retornar de uma viagem internacional, contraiu sarampo, alertando que outras pessoas podem ter contraído a doença. Departamento de Saúde da Virgínia Ele pediu aos passageiros não vacinados Pessoas no Aeroporto Internacional de Dulles entre 16h e 20h do dia 3 de janeiro para verificar se há sintomas de sarampo. As autoridades de saúde emitiram um alerta às pessoas que estiveram no Aeroporto Nacional Reagan entre 14h30 e 18h30 do dia 4 de janeiro.

Autoridades disseram que medidas estavam sendo tomadas para entrar em contato com pessoas próximas ao homem nos terminais e nos voos.

Autoridades de saúde disseram que os sintomas do sarampo geralmente aparecem em dois estágios. Primeiro, dentro de sete a 14 dias após a exposição, as pessoas podem ter febre de 101 graus ou mais. Os especialistas também disseram que as pessoas terão coriza, olhos lacrimejantes e tosse. Após o início dos sintomas, uma erupção cutânea aparece no rosto da pessoa e se espalha para outras partes do corpo.

As autoridades disseram que o sarampo se espalha facilmente pelo ar quando uma pessoa infectada respira, tosse ou espirra. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “se alguém tiver, 90% das pessoas estão próximas [that person] Também podem tornar-se contagiosos se não forem protegidos.” Até 4 de Janeiro, um total de 48 casos de sarampo foram notificados em 20 jurisdições nos Estados Unidos. CDC. READ Guerra na Ucrânia: Putin encontra generais, drones abatidos, F-16 a caminho

Duas doses da vacina MMR (sarampo, caxumba e rubéola) são aproximadamente 97% eficazes na prevenção do sarampo. O CDC disse. Na Virgínia, o departamento de saúde informa que 95% dos alunos do jardim de infância estão vacinados. Mas as autoridades alertaram que as crianças com menos de 12 meses são demasiado jovens para serem vacinadas.