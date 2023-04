Aviões chineses cruzam a linha mediana do Estreito de Taiwan enquanto uma China enfurecida inicia exercícios

Um helicóptero militar chinês sobrevoa turistas em um mirante sobre o Estreito de Taiwan na Ilha Pingtan, a mais próxima de Taiwan, na província de Fujian, no sudeste da China. Greg Baker | Afp | Boas fotos

42 aviões de guerra chineses cruzaram a linha de trânsito crítica do Estreito de Taiwan no sábado, quando a China iniciou exercícios em torno de Taiwan, irritando a reunião do presidente Tsai Ing-wen com o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA. Os exercícios de três dias, anunciados um dia após o retorno de Tsai dos Estados Unidos, eram amplamente esperados depois que a China condenou a reunião de quarta-feira com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, em Los Angeles. A China considera Taiwan governada democraticamente como seu próprio território e nunca abandonou o uso da força para colocar a ilha sob seu controle. O governo de Taiwan se opôs fortemente à reivindicação da China. O anúncio de Pequim também veio horas depois de uma visita de altos líderes europeus à China. O Exército de Libertação do Povo disse que iniciou patrulhas de prontidão de combate e exercícios de “espada conjunta” em torno de Taiwan, que havia dito anteriormente que seriam conduzidos “conforme planejado” no Estreito de Taiwan e no norte, sul e leste de Taiwan. “Esta é uma séria advertência contra o conluio e a provocação das forças separatistas de independência de Taiwan e das forças externas, e é um passo necessário para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial”, disse o Comando do Teatro Oriental dos militares chineses em um comunicado. O Ministério da Defesa de Taiwan disse na manhã de sábado que avistou 42 caças chineses – J-10s, J-11s e J-16s – cruzando a linha de demarcação, que normalmente serve como uma ofensiva não oficial entre os dois lados, além de oito navios chineses. . READ FDIC está pronto para 'administrar' o banco do Vale do Silício, dizem autoridades do Tesouro aos legisladores

A China está usando a visita de Tsai aos EUA “como pretexto para realizar exercícios militares, que prejudicaram seriamente a paz, a estabilidade e a segurança regionais”, disse o ministério em comunicado. “Os militares responderão de maneira calma, racional e séria, e ficarão de guarda e monitorarão de acordo com os princípios de ‘nenhuma escalada ou disputa’ para proteger a soberania nacional e a segurança nacional.”

A China ameaçou retaliação não especificada se uma reunião com McCarthy – o segundo na linha depois do presidente dos EUA – ocorresse. Pequim encenou jogos de guerra em torno de Taiwan em agosto, incluindo lançamentos de mísseis de fogo real, depois que a então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, visitou Taipei. Um alto funcionário taiwanês familiarizado com o planejamento de defesa na região disse à Reuters que, ao contrário de quando os navios de ambas as marinhas se envolveram em um impasse em agosto, os navios já haviam retornado, enquanto a aeronave cruzava a linha mediana. A situação era “conforme o esperado” e administrável, e o governo taiwanês estava ensaiando vários cenários para sua resposta, disse a pessoa, falando sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar com a mídia.

Repórteres da Reuters na área costeira perto de Fuzhou, em frente às Ilhas Matsu controladas por Taiwan, viram um navio de guerra chinês bombardeando uma área de treinamento na costa da China, parte dos exercícios anunciados pela China na noite de sexta-feira. Tsai, que almoçou no sábado com uma delegação de legisladores americanos em visita liderada pelo presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Michael McCaul, disse que espera fortalecer a cooperação de segurança com os Estados Unidos. READ Data de lançamento do SpaceX Crew-6 adiada “Quero reiterar que o povo de Taiwan quer a democracia e busca a paz”, disse ele, sem se referir diretamente aos exercícios em comentários diante das câmeras de televisão. Tsai repetidamente se ofereceu para negociar com a China, mas foi rejeitado porque o governo o considerava um separatista. Ele diz que apenas o povo de Taiwan pode decidir seu futuro. O Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista da China, disse em um comentário no sábado que “o governo tem a forte capacidade de esmagar qualquer forma de secessão independente de Taiwan”. “Todas as contramedidas tomadas pelo governo chinês pertencem ao direito legítimo e legal da China de proteger a soberania nacional e a integridade territorial”, afirmou.

Ao contrário de agosto, a China ainda não anunciou se realizará exercícios de mísseis. Quando a China anunciou os exercícios anteriores, divulgou um mapa mostrando em quais áreas do mar perto de Taiwan estaria atirando. A China costuma realizar exercícios militares em abril, disseram fontes de segurança.

A presidente Tsai Ing-wen, de Taiwan, participa de um evento com o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, republicano da Califórnia, na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan em 5 de abril de 2023 em Simi Valley, Califórnia. Bloomberg | Bloomberg | Boas fotos