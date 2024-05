Furacões e tempestades mataram 15 pessoas na América Central

legenda da imagem, Um parque de trailers no norte do Texas foi varrido pelo tornado

autor, Holly Honderich

estoque, Em Washington

26 de maio de 2024, 15h01 BST Atualizado há 3 horas

Tornados e tempestades mataram pelo menos 15 pessoas, destruíram casas e deixaram centenas de milhares de pessoas sem energia na região central dos Estados Unidos.

Sete pessoas foram mortas no norte do Texas, cinco no Arkansas, duas em Oklahoma e uma no Kentucky. Cerca de 500 mil pessoas ficaram sem energia em vários estados no domingo.

Xerife Ray Sappington, do Condado de Cook, Texas, onde o número de mortos incluía duas crianças, de 2 e 5 anos, e três membros da mesma família.

“É um rastro de destroços deixado para trás”, disse o xerife da área de Valley View, uma das mais atingidas. “A destruição é muito severa.”

Imagens do distrito mostraram um posto de gasolina e uma parada de descanso quase completamente destruídos, com metal retorcido espalhado sobre os veículos danificados.

Twisters capotaram caminhões, fecharam uma rodovia perto de Dallas e deixaram dezenas de milhares de pessoas sem energia em toda a região.

Enquanto isso, relâmpagos, trovões e fortes chuvas atrasaram em quatro horas as 500 Milhas de Indianápolis de domingo e forçaram a evacuação de cerca de 125 mil espectadores.

legenda da imagem, Avisos meteorológicos na Indy 500, local desocupado

Tudo desapareceu em dois minutos

Frank Zoldysiak, que mora em um parque de trailers no norte do Texas, disse que sua casa foi destruída minutos depois que a tempestade passou.

Enquanto Zoldysiak estava em um restaurante próximo, o proprietário apareceu "buzinando e dizendo a todos para saírem", disse ele à CBS News, parceira da BBC nos EUA.

Ele agarrou seu cachorro, Sansão, e se refugiou na geladeira do restaurante.

“Esse é o sistema mais seguro que você poderia usar. Eu saio e tudo está destruído”, disse ele.

“Tudo acabou em dois minutos.

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, disse que unidades estaduais de resposta a emergências foram ativadas para responder ao furacão.

“Por favor, rezem por estas famílias”, disse ele sobre aqueles cujos entes queridos foram mortos. “A perda deles é imensurável.”

Tempestades no Texas trouxeram altas temperaturas recordes em partes do estado, com os residentes recebendo alertas de temperatura de três dígitos durante o fim de semana do feriado do Memorial Day.

Em Oklahoma, duas pessoas morreram e seis ficaram feridas no condado de Mayes, disse a autoridade local de gestão de emergências à BBC.

Autoridades do Arkansas dizem que uma mulher de 26 anos foi encontrada morta do lado de fora de uma casa destruída em Olvie, enquanto outra das quatro mortes no estado foi relatada no condado de Benton. O governo do estado informou que vários outros ficaram feridos.

Autoridades policiais em Rogers, Arkansas, disseram que resgataram várias pessoas depois que o tornado derrubou árvores e linhas de energia e danificou linhas de gás.

Em Kentucky, o prefeito de Louisville, Craig Greenburg, confirmou nas redes sociais que uma pessoa morreu quando uma árvore caiu durante a forte tempestade de domingo.

fonte da imagem, Corpo de Bombeiros de Denton legenda da imagem, Um prédio foi destruído em Denton, Texas

Tempestades movem-se para leste

Na tarde de domingo, o sistema de tempestades começou a se mover para o leste, alertando sobre ventos fortes e granizo para aqueles que estavam em seu caminho, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

Cerca de 470 mil pessoas ficaram sem energia em estados que vão do Texas ao Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee e Kentucky, segundo o site Poweroutage.us.

Um porta-voz do condado de Sedgwick, Kansas, que inclui Wichita, disse à CBS News que os serviços de emergência estavam lidando com árvores e linhas de energia derrubadas pela tempestade, deixando cerca de 8.000 clientes sem energia.

As últimas reviravoltas seguem-se a outro poderoso tornado que atingiu uma cidade rural de Iowa em maio, matando quatro pessoas.