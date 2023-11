Classificações dos playoffs do futebol universitário: Michigan passa para o segundo lugar, estado da Flórida de volta ao top 25

Claire Komarek, CBS Sports



A quinta e última edição do ranking do College Football Playoff foi divulgada na noite de terça-feira e está entre os quatro primeiros. Com uma vitória frente a frente no “The Game” no último sábado, Michigan subiu para o segundo lugar do estado de Ohio, Washington subiu para o terceiro lugar e o estado da Flórida voltou para os quatro primeiros.

Portanto, se a Geórgia mantiver seu domínio no primeiro lugar e vencer seus respectivos jogos do campeonato da conferência neste fim de semana, os quatro programas invictos restantes do Power Five estão atualmente programados para jogar no CFP.

Agora não. Os Buckeyes não caíram muito porque estão às 6; No entanto, é improvável que o Ohio State chegue ao campo dos playoffs, enquanto os times que o cercam – o No. 5 Oregon, não. 7 Texas e não. 8 Alabama – Disputando jogos pelo título da liga neste fim de semana. Nenhum programa fora dos oito primeiros tem chance de playoff.

Ao contrário de 2021, Cincinnati está classificado em 6º lugar no CFP e eventualmente se tornará o primeiro time de cinco times a chegar aos playoffs, com Tulane se unindo ao Liberty em 22º lugar na terça-feira. está em 24º lugar. Isso não cria um cenário em que Green Wave ou Flames avancem para os playoffs, mas o time de cinco campeões com melhor classificação está na pole position para receber uma oferta de Tulane em um campo ampliado de 12 times que será introduzido em 2024.

Vamos dar uma olhada nos 25 primeiros colocados em todo o ranking do CFP. Confira abaixo a análise do especialista em bowl Jerry Palm.

Classificações dos playoffs do futebol universitário, 28 de novembro

Geórgia (12-0) Michigan (12-0) Washington (12-0) Estado da Flórida (12-0) Oregon (11-1) Estado de Ohio (11-1) Texas (11-1) Alabama (11-1) Missouri (10-2) Estado da Pensilvânia (10-2) Ole senhorita (10-2) Oklahoma (10-2) LSU (9-3) Louisville (10-2) Arizona (9-3) Iowa (10-2) Notre Dame (9-3) Estado de Oklahoma (9-3) Estado NC (9-3) Estado de Oregon (8-4) Tennessee (8-4) Tulane (11-1) Clemson (8-4) Liberdade (12-0) Estado do Kansas (8-4)

Análise do especialista em tigelas Jerry Baum

