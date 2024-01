O eclipse solar total de abril será o último visível nos EUA até 2044

O próximo eclipse solar total nos Estados Unidos, o primeiro em sete anos, ocorrerá nesta primavera.

Se você perdeu o último eclipse solar total na América do Norte em 21 de agosto de 2017, ou o eclipse solar anular em 14 de outubro de 2023, certifique-se de marcar em seu calendário o próximo eclipse solar total.

O que é um eclipse solar total?

Durante um eclipse solar total, a Lua passa entre o Sol e a Terra e bloqueia completamente a face do Sol. NASA

Não importa a hora do dia, o céu escurece como o amanhecer ou o anoitecer. Se o tempo permitir, aqueles que estão no caminho da totalidade verão a coroa do Sol, a atmosfera exterior, que normalmente é obscurecida pela face brilhante do Sol.

Quando é o eclipse solar total?

O próximo eclipse solar total será na segunda-feira, 8 de abril.

A duração da totalidade durará quatro minutos e 27 segundos, o dobro do eclipse solar total observado nos Estados Unidos em 2017. O Grande Eclipse Americano.

Embora o próximo eclipse solar total seja visível em outros lugares em 12 de agosto de 2026, se você perder 8 de abril, o próximo eclipse solar total visível nos Estados Unidos não ocorrerá até 23 de agosto de 2044.

Quando ocorrerá um eclipse solar total?

O caminho da totalidade – quando a Lua cobre completamente o Sol, criando um eclipse total – vai do México (Sinaloa a Coahuila) aos Estados Unidos (Texas ao Maine) e ao Canadá (Ontário a Terra Nova).o TimeandDate.coEu sou.

Segundo a NASA, as seguintes cidades dos EUA estão no caminho da totalidade:

Dallas, Texas.

Idabel, Oklahoma.

Little Rock, Arkansas.

Poplar Bluff, Missouri.

Paducah, Kentucky.

Evansville, Indiana.

Cleveland, Ohio.

Erie, Pensilvânia.

Búfalo, Nova York.

Burlington, Vermont.

Lancaster, Nova Hampshire.

Caribu, Maine.

As áreas próximas a essas cidades experimentarão um eclipse parcial antes e depois do tempo esperado de totalidade. Um eclipse parcial será visível em quase toda a América e em uma pequena parte da Europa Ocidental.

Em Delaware:

O eclipse parcial será visível pela primeira vez às 11h42

O eclipse total será visível pela primeira vez às 12h38.

O eclipse máximo será visível às 14h17

O eclipse total será visível às 15h55

O eclipse parcial será visível às 16h52.

Um eclipse solar total será visível às 16h41, o que significa que apenas 0,55% da população ou 43.800.000 pessoas em todo o mundo poderão ver o eclipse em áreas visíveis. Para qualquer parte do eclipse, 8,19% da população total, ou 652 milhões de pessoas, poderão sintonizar, de acordo com TimeandDate.com.

Estágios do eclipse solar total

Muitas pessoas se concentram no momento da totalidade quando pensam em um eclipse solar total, mas na verdade existem muitos estágios diferentes do evento que os observadores podem observar.

Aqui estão as fases de um eclipse solar total NASA:

Era uma vez Eclipse parcial, a Lua passa entre o Sol e a Terra e não cobre completamente a Lua no início, fazendo com que o Sol apareça em forma de crescente. Quando a Lua toca o Sol pela primeira vez, também é conhecido como “primeiro contato”.

Faixas de sombra Faixas longas, escuras e de movimento rápido, separadas por espaços brancos, podem ser vistas no chão ou nas laterais dos edifícios.

Sinos de Bailey Muitos pontos de luz brilham ao redor das bordas da Lua à medida que ela continua a passar pelo Sol. Eles são causados ​​pelos raios de luz do Sol que passam pelos vales no horizonte da Lua. Os sinos de Bailey aparecem apenas por um curto período de tempo e podem não ser notados por quem assiste a um eclipse solar total.

O anel de diamante O efeito ocorre no início e no final da totalidade durante um eclipse solar total. À medida que os sinos de Bailey começam a desaparecer e as últimas gotas de luz solar escorrem pelos vales límbicos da lua, a coroa escura que envolve o sol é visível na borda da sombra da lua e parece um anel de diamantes cintilantes.

completude Um anel de diamante desbota sem luz solar direta, também conhecido como “segundo contato”. Neste ponto, os observadores do eclipse poderão ver a cromosfera – a parte da atmosfera solar que aparece como um anel rosa ao redor da lua – e a coroa, que aparece como fluxos de luz branca.

À medida que a Lua continua a passar pelo Sol, O brilho aparece No lado oposto de onde apareceu inicialmente o anel de diamante. A atmosfera inferior do Sol começa a aparecer atrás da Lua. Seus óculos para eclipse devem ser ligados antes que o primeiro flash de luz solar apareça nas bordas da lua, conhecido como “terceiro contato”.

À medida que os estágios finais do eclipse começam, O processo inicial que você viu será replicado. O anel de diamante aparece primeiro, seguido pelos sinos de Bailey e faixas de sombra enquanto todo o sol fica visível novamente. A “Quarta conjunção” é o momento em que nada do Sol é coberto pela sombra da Lua e marca o fim do eclipse.

Proteção para visualização de eclipse solar

Segundo a NASA, a Lua não pode bloquear completamente o Sol durante um eclipse solar anular, por isso é importante tomar as devidas precauções ao visualizar o evento.

Não olhe diretamente para o sol sem proteção para os olhos projetada para a luz solar. Sem proteção, a radiação solar pode queimar as retinas dos olhos, causando danos permanentes ou cegueira.

Os óculos Eclipse podem ser adquiridos na loja ou online em vários varejistas, e você pode ver o eclipse indiretamente Projetor pinhole.

O sol estará muito forte durante o eclipse, então use roupas de proteção, chapéu e espuma sobre protetor solar se você planeja passar horas sob a luz solar direta. Prevenir danos à pele.

Quando o eclipse é total, é somente nesse momento que os óculos do eclipse podem ser removidos brevemente e o sol pode ser visto diretamente com os olhos.

Curiosidades sobre eclipses solares

Se a sua curiosidade sobre o eclipse solar foi despertada, aqui estão algumas informações que serão úteis durante a festa de visualização do eclipse.

Um eclipse solar sempre ocorre duas semanas antes ou depois de um eclipse lunar, geralmente dois eclipses consecutivos, mas às vezes três eclipses no mesmo período de eclipse, relata TimeandDate.com.

O eclipse solar total de abril é o segundo eclipse da temporada. O primeiro eclipse da temporada é um eclipse lunar penumbral em 25 de março de 2024.

Um eclipse lunar penumbral ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua não estão perfeitamente alinhados e a Terra bloqueia a luz do Sol de atingir diretamente a superfície da Lua. Durante um eclipse, a Terra cobre toda ou parte da Lua com a parte externa de sua sombra.

De acordo com o Grande Eclipse Americano, o círculo negro interno da Lua é a umbra e a sombra é total – um eclipse total do Sol. O círculo sombreado externo mostra a quantidade de penumbra e eclipse parcial.

Quando o eclipse solar atinge a totalidade, a vida selvagem noturna acorda erroneamente, pensando que já é noite e é hora da vida selvagem diurna dormir, de acordo com a NASA.

