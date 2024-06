Rapper Fuleo morto em tiroteio em Tampa

O rapper Fuleo de Jacksonville, Flórida, cujo nome verdadeiro é Charles Jones, foi baleado e morto na manhã de domingo em Tampa, confirmou seu advogado.

A polícia foi chamada a um hotel em Tampa algumas horas antes do nascer do sol, após relatos de tiros disparados naquele endereço. Quando chegaram ao local, encontraram dois veículos no estacionamento que haviam sido baleados.

O Departamento de Polícia de Tampa disse que o homem, agora identificado como Jones, morreu. A condição de três vítimas melhorou e elas estão recebendo tratamento no hospital.

A polícia disse que as autoridades continuam investigando o motivo do tiroteio e trabalhando para identificar os indivíduos envolvidos.

Jones estava comemorando seu aniversário na noite do tiroteio, de acordo com imagens que Jones postou em sua história no Instagram. O rapper de 26 anos, que tem mais de 1 milhão de seguidores na plataforma, compartilhou um vídeo promovendo uma festa na piscina na noite de sábado. Ele pediu a seus apoiadores que enviassem mensagens diretas para o endereço.

Mais tarde naquela noite, ela postou, a polícia “fechou-nos” o seu Airbnb.

Seu advogado, Luis Fusco, disse em comunicado que Jones se mudou para uma casa de férias onde supostamente se escondeu no estacionamento.

“Melhor aniversário de sempre 🤞🤞🤞🤞🤞 Agradeço a todos que voltaram até que não pudéssemos mais”, escreveu Jones em outra história no Instagram horas antes do tiroteio. “Vamos para o show agora.”

Obrigado Deus por me permitir ver mais um ano e comemorar mais um aniversário -ESPN 98💔 (@Espn_Foolio) 21 de junho de 2024

Em abril, ao anunciar o lançamento de seu último álbum, “Resurrection”, Jones também o fez. Publicados Ele já havia sobrevivido a “muitos atentados contra minha vida”.

Jones, que tinha quase 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify na época das filmagens, fazia música desde 2015.

Este artigo foi publicado originalmente NBCNews. com