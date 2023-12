O democrata John Whitmire venceu a corrida para prefeito de Houston

Senador do Estado do Texas John Whitmire será o próximo prefeito de Houston, projeta a NBC News.

Whitmire derrotou a deputada democrata Sheila Jackson Lee no segundo turno de sábado para liderar a quarta maior cidade em população dos Estados Unidos.

Ambos avançaram na eleição de 7 de novembro, com 18 candidatos, quando Whitmire superou Jackson Lee por 9 pontos percentuais.

De acordo com o AdImpact, Whitmire superou Jackson Lee. Desde a eleição de novembro, Whitmire gastou mais de US$ 2 milhões em anúncios, enquanto Jackson Lee gastou mais de US$ 60 mil.

Um dos anúncios de Whitmire apresentou sua visão para Houston, incluindo um clipe no qual ele diz aos eleitores: “Merecemos um governo municipal que responda às nossas necessidades”.

O mesmo anúncio apresentava a deputada democrata Sylvia Garcia, que disse: “Ele não vai tolerar o aumento da criminalidade em nossa cidade. As pessoas sabem que têm um lutador que manterá suas ruas seguras e seus filhos seguros na escola.”

A maioria das eleições parciais centrou-se na questão do crime. à uma hora Discussão recenteWhitmire disse aos eleitores que estava empenhado em reduzir a criminalidade.

“O que precisamos de fazer é responsabilizar os criminosos violentos e ajudar os criminosos não violentos a mudarem as suas vidas. Tenho um histórico muito claro de ser duro e inteligente em relação ao crime”, disse ele Consentimento Da Associação dos Policiais.

Jackson Lee recebeu o apoio do prefeito cessante de Houston, Sylvester Turner, da ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e da ex-candidata presidencial Hillary Clinton. Mas Whitmire beneficiou da controvérsia em torno da campanha de Jackson Lee, com áudio divulgado no final de outubro da congressista repreendendo um dos seus funcionários por não ter os documentos que procurava.

Jackson Lee Pediu desculpa“Quero transmitir ao povo de Houston que acredito firmemente que todos merecem ser tratados com dignidade e respeito, e isso inclui os meus próprios funcionários.”

Whitmire é Membro mais antigo do Senado do Estado do Texas. Sua saída da Câmara desencadearia uma eleição especial para substituí-lo.