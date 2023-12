Mar da China Meridional: navios filipinos e chineses colidem em águas disputadas

9 de dezembro de 2023 Atualizado há 1 hora

legenda da imagem, Filipinas acusa China de causar “graves danos” ao motor de um barco após usar canhões de água

Na última disputa de terras entre os dois países no Mar da China Meridional, um barco filipino e um navio chinês colidiram perto das rochas.

As Filipinas disseram que a China “assediou, impediu e executou manobras perigosas”.

Isto acontece um dia depois de as Filipinas terem acusado a China de usar canhões de água para interceptar três dos seus navios.

O Mar da China Meridional está no centro das disputas em curso entre a China, as Filipinas e outros países.

As Filipinas disseram no domingo que a China tinha como alvo navios de abastecimento civil filipinos no Second Thomas Shoal, nas Ilhas Spratly, um ponto de discórdia entre os dois países.

A Força-Tarefa Nacional para o Mar das Filipinas Ocidental disse em comunicado que um dos dois barcos que transportavam as mercadorias foi atacado por um navio da guarda costeira chinesa.

Também acusou a China de causar “graves danos” ao motor de um barco usando canhões de água.

Mas a guarda costeira chinesa acusou o barco filipino de “abalroar deliberadamente” o navio chinês “em desrespeito aos nossos muitos avisos severos”.

Depois de as Filipinas terem acusado a China de usar canhões de guerra para interceptar três dos seus navios no sábado, chamaram as ações de “ilegais e agressivas”. Pequim disse ter usado as chamadas “medidas de controle” contra navios que entraram em suas águas territoriais.

O atrito entre os dois países sobre reivindicações concorrentes de soberania aumentou desde a posse de Ferdinand Marcos Jr. como presidente das Filipinas no ano passado.

No mês passado, as Filipinas realizaram duas patrulhas aéreas e marítimas separadas com os EUA e alguns dias antes com a Austrália.

Um tribunal internacional invalidou a reivindicação da China de 90% do Mar da China Meridional em 2016, mas Pequim não reconhece a decisão e tem construído ilhas nas águas disputadas nos últimos anos.

As águas contestadas também se tornaram um ponto crítico naval para as relações sino-americanas, e o presidente dos EUA, Joe Biden, alertou em outubro que os EUA defenderiam as Filipinas no caso de um ataque.

Os comentários do presidente Biden foram feitos dois dias depois de navios filipinos e chineses colidirem no mar.